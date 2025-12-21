Velika pobjeda Zrinjskog na Gradskom stadionu protiv Borca.

Aktuelni šampion BiH Zrinjski slavio je u Banjaluci protiv Borca minimalnu pobjedu 1:0, kojom je na sjajan način završio 2025. godinu.

Mostarci su sa ova tri boda "prepolovili" zaostatak za Banjalučanima, tako da nas na proljeće očekuje velika borba za šampionsku titulu. Briljirao je debitant na golu Zrinjskog Tin Sajko (21), koji je na Gradskom stadionu upisao prvi nastup u seniorskom dresu "plemića".

BORAC - ZRINJSKI 0:1 (0:0)

/Šakota 52/

Borac je na ovom meču stvorio brojne prilike, ali nijednu nije uspio da iskoristi, pa su gosti zasluženo slavili i tako prekinuli seriju "crveno-plavih" od pet uzastopnih pobjeda.

Gol odluke postignut je u 52. minutu. Kapiten Banjalučana Srđan Grahovac skrivio je jedanaesterac, Matej Šakota šutirao je sa 11 metara, ali je Damjan Šiškovski pročitao gdje će ići lopta i odbranio njegov šut. Ipak, na nesreću golmana Borca lopta se ponovo odbila do Šakote, koji ovaj put ne griješi.

Imali su Banjalučani i prije i poslije ovog gola svoje prilike, ali mladi čuvar mreže Sajko je potpuno začarao svoju mrežu i ostao je nesavladan.

Iako je Zrinjski posljednjih dvadesetak minuta odigrao sa igračem manje zbog isključenja Duje Dujmovića, domaći nisu imali snage da se vrate u meč, pa na zimsku pauzu odlaze sa tri boda prednosti u odnosu na Mostarci.

Tim Igora Štimca tako je u samo četiri dana ostvario dva vrhunska rezultata. Remi protiv bečkog Rapida omogućio im je da dočekaju evropsko proljeće i nastave put u Konferencijskoj ligi, dok su se večerašnjim trijumfom u Banjaluci, u zaostalom meču 3. kola Premijer lige BiH, potpuno vratili u igru za prvo mjesto.