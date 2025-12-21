Velika pobjeda Zrinjskog na Gradskom stadionu protiv Borca.
Aktuelni šampion BiH Zrinjski slavio je u Banjaluci protiv Borca minimalnu pobjedu 1:0, kojom je na sjajan način završio 2025. godinu.
Mostarci su sa ova tri boda "prepolovili" zaostatak za Banjalučanima, tako da nas na proljeće očekuje velika borba za šampionsku titulu. Briljirao je debitant na golu Zrinjskog Tin Sajko (21), koji je na Gradskom stadionu upisao prvi nastup u seniorskom dresu "plemića".
- BORAC - ZRINJSKI 0:1 (0:0)
/Šakota 52/
Borac je na ovom meču stvorio brojne prilike, ali nijednu nije uspio da iskoristi, pa su gosti zasluženo slavili i tako prekinuli seriju "crveno-plavih" od pet uzastopnih pobjeda.
Gol odluke postignut je u 52. minutu. Kapiten Banjalučana Srđan Grahovac skrivio je jedanaesterac, Matej Šakota šutirao je sa 11 metara, ali je Damjan Šiškovski pročitao gdje će ići lopta i odbranio njegov šut. Ipak, na nesreću golmana Borca lopta se ponovo odbila do Šakote, koji ovaj put ne griješi.
Imali su Banjalučani i prije i poslije ovog gola svoje prilike, ali mladi čuvar mreže Sajko je potpuno začarao svoju mrežu i ostao je nesavladan.
Iako je Zrinjski posljednjih dvadesetak minuta odigrao sa igračem manje zbog isključenja Duje Dujmovića, domaći nisu imali snage da se vrate u meč, pa na zimsku pauzu odlaze sa tri boda prednosti u odnosu na Mostarci.
Tim Igora Štimca tako je u samo četiri dana ostvario dva vrhunska rezultata. Remi protiv bečkog Rapida omogućio im je da dočekaju evropsko proljeće i nastave put u Konferencijskoj ligi, dok su se večerašnjim trijumfom u Banjaluci, u zaostalom meču 3. kola Premijer lige BiH, potpuno vratili u igru za prvo mjesto.
KRAJ
Pobjeda Zrinjskog 1:0 u Banjaluci.
90+6' - Žuti karton za Jakšića
Sve manje nade za Borac, lopta je na polovini Banjalučana, a vrijeme curi.
90+3' - Debitant čuva Zrinjski
Nevjerovatna partija mladog čuvara mreže mostarskog tima, koji igra prvu utakmicu u seniorskom dresu "plemića". Sada je još jednom očistio situaciju pred svojim golom.
Sedam minuta nadoknade
90' - Kakva šansa za Borac!
Nevjerovatno šta sada Banjalučani nisu uspjeli da iskoriste. Šutirali su nekoliko puta u istom napadu, Vranješ je spustio loptu za Jojića, ali Memija sjajno blokira, a onda stiže do lopte ispred Vranješa i šalje je u korner.
87' - Ponovo Sajko!
Šutirao je i Rogan, ali sjajni golman Zrinjskog je začarao svoju mrežu.
86' - Velika prilika za Jakšića
Mogao je sada Borac do izjednačenja, ali Jakšić šutira pored gola. Erera je ubacio sa lijeve strane, Jakšić pokušao glavom, ali nije bio dovoljno precizan.
84' - Kvržić umjesto Savića
Posljednje minute meča odigraće još jedan iskusni fudbaler Borca - Kvržiž je u igri umjesto Savića.
80' - Vranješ mijenja Grahovca
Deset minuta do kraja, Marinović vadi kapitena Grahovca, a u igri je iskusni Stojan Vranješ.
78' - Prijeti Mikić
Mogao je sada Mikić donijeti gostima dva gola prednosti, ali biće samo korner. Daleko je degažirao loptu golman Mostaraca Sajko, Mikić se iznenada našao u prilici da matira Šiškovskog, ali je njegov šut izblokiran.
77' - Nove izmjene kod gostiju
Mašić i Sušič ulaze, Ivančić i Pranjić su završili meč.
72' - Dujmović je isključen!
Drugi žuti, odnosno crveni karton za Dujmovića nakon prekršaja nad Juričićem. Posljednjih 20 minuta Mostarci će igrati sa igračem manje, a ovo je prvo isključenje za njih u sezoni.
71' - Ogrinec na terenu
Hrelja je izašao.
70' - Žuti karton za Barišića
Četvrta javna opomena za Mostarce.Izvor: Mondo/Slaven Petković
70' - Još jednom Sajko brani
Novi pokušaj fudbalera Borca sa distance, Grahovac je sada šutirao, a Sajko još jednom odlično brani.
Isključen pomoćni trener Zrinjskog
Pokušao je Abramović da simulira prekršaj, a Ljajić mu je pokazao žuti karton. Zbog prigovora na klupi, isključen je pomoćni trener Zrinjskog Mario Tot.Izvor: Mondo/Slaven Petković
64' - Napadi Borca, gosti se brane
Nakon primljenog gola, gosti iz Mostara odlučili su se za defanzivu, pa su Banjalučani sve češće pred golom rivala.
61' - Dvostruka izmjena u Zrinjskom
Šakota, jedini strijelac na meču, izašao je iz igre, kao i Mamić, a na terenu su sada Abramović i Majić.
60' - Prijeti i Juričić nakon kornera
Pokušaj najboljeg strijelca lige nakon udarca iz ugla, ali ostaje 0:1.
60' - Sjajan šut Savića, brani Sajko
Odlična odbrana golmana Zrinjskog, nakon što je Savić pokušao iz daljine.
52' - GOOOL!!! Zrinjski vodi u Banjaluci!
Nije Borac sada imao sreće.
Šakota je šutirao sa "kreča", Šiškovski je pročitao gdje će ići lopta i odbranio šut, ali se lopta ponovo odbila do Šakote koji iz "popravnog" matira golmana Borca.
Pogledajte gol Zrinjskog:
49' - Penal za Zrinjski!
Antonio Ivančić srušen je u kaznenom prostoru Borca, Grahovac je napravio faul, pa će Zrinjski imati priliku da povede sa 11 metara.
Čeka se VAR da potvrdi odluku sudije Ljajića.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme na Gradskom stadionu
Kraj prvog dijela
Završeno je prvo poluvrijeme, Borac - Zrinjski 0:0.
Dva minuta nadoknade
Još 120 sekundi u prvom dijelu.
42' - Žuti karton za Dujmovića
Pobjegao je Hrelja, Dujmović je bio neoprezan i dobio žuti karton.
42' - Mikić mijenja Bilbiju
Neće moći Bilbija da nastavi meč
Pokazao je prema klupi Bilbija da ne može da nastavi meč, moraće Štimac da napravi prinudnu izmjenu.
37' - Ukazuje se pomoć Juričiću i Bilbiji
Napadači dva tima ostali su da leže na travi prilikom jednog duela, i jednom i drugom se ukazuje pomoć.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
31' - Brani Šiškovski!
Poslije kornera sa desne strane, Savić je šutirao glavom, ali golman Borca sjajno interveniše!
25' - Žuti karton za Ivančića
"Požutio" je igrač Zrinjskog zbog prigovora.
23' - Spašava se Zrinjski!
Ponovo je u šansi Jojić, izašao je sam ispred golmana Sajka, obišao ga, šutirao, ali je Savić izbacio loptu sa gol-linije!
Borac je sada znatno opasniji!
Dobro je ispunjena zapadna tribinaIzvor: Slaven Petković, mondo.ba
17' - Kakva akcija Borca!
Sjajna šansa za Borac, ne koristi je Jojić!
Hrelja je dobio loptu na desnoj strani, proslijedio ju je do Juričića koji je majstorski, petom, proigrao Jojića, a ovaj sa desetak metara šutira tik pored stative!
Koreografija LešinaraIzvor: Slaven Petković, mondo.ba
9' - Nije precizan Hrelja
Prvi pokušaj Borca danas. Namjestio se Hrelja na udarac, na desnoj strani sa ivice šesnaesterca, ali je lopta prošla pored gola.
7' - Šakota preko gola!
Prva šansa na meču, veliku priliku ne koristi Šakota!
Pranjić je prošao po lijevoj strani i odigrao za Šakotu, koji sa 8-9 metara šalje loptu preko prečke.
6' - Siguran Šiškovski
Mamić je sa lijeve strane ubacio loptu pred gol Borca, ali je Šiškovski to spremno dočekao i lako uhvatio loptu.
1' - Počela je utakmica!
Utakmica uskoro počinje
Igrači dva tima izlaze na teren Gradskog stadiona.Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba
Tin Sajko debituje za Zrinjski, a za koga još se odlučio Štimac?
Prvi nastup za Zrinjski će upisati golman Tin Sajko, koji je tokom prošlog mjeseca stigao u klub. Do sada je bio na klupi, četiri puta u Premijer ligi BiH i dva puta u Konferencijskoj ligi.
Ovako izgleda startna postava koju je na teren poslao Igor Štimac:
ZRINJSKI: Sajko, Barišić, Mamić, Šakota, Ivančić, Savić, Pranjić, Đurasek, Memija, Dujmović, Bilbija.
Šiškovski na golu, Saničanin na klupi!
Trener Borca Vinko Marinović odlučio je da na današnjem susretu na gol pošalje čuvara mreže iz Sjeverne Makedonije Damjana Šiškovskog, kojem će to biti drugi ligaški nastup u ovoj sezoni!Izvor: MONDO
Prvi izbor među stativama bio je 18-godišnji Mladen Jurkas, koji je propustio samo jedan ovosezonski ligaški meč, 19. oktobra protiv Veleža u Banjaluci.
Na klupi će se ovog popodneva naći štoper Siniša Saničanin, koji je od debija u sedmom kolu propustio samo jedan meč (2. novembra protiv Sloge Meridian). U svim ostalim mečevima na terenu je proveo svih 90 minuta, ali će voljom struke štoperski tandem danas činiti Haris Berbić i Nemanja Jakšić.Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević
Evo kompletne postave Borca:
BORAC: Šiškovski, Juričić, Hrelja, Hiroš, Grahovac, Erera, Jojić, Rogan, Berbić, Jakšić, Savić.
Ko sudi?
Praktično cijela sudijska postava dolazi iz Sarajeva. Glavni arbitar na današnjem meču je Nihad Ljajić, kojem će u radu pomagati Amir Kadić i Emir Zahiragić, dok je četvrti sudija Amin Efendić.
VAR sudije, međutim, nisu iz glavnog grada BiH. Za "gedanje u monitor" biće zaduženi Sabrija Topalović (Zenica) i Haris Halkić (Sanski Most).
Istorijski uspjeh "plemića" - sad na Engleze ili Švajcarce!
Zrinjski je u četvrtak remizirao u Mostaru sa bečkim Rapidom rezultatom 1:1, što mu je, uz poklapanje još nekolicine rezultata, omogućilo nastup u plej-inu za osminu finala Konferencijske lige.
Ligaški dio takmičenja Mostarci su završili na 23. mjestu, pa će im tako potencijalni rivali u borbi za plasman među 16 najboljih timova biti Kristal Palas ili Lozana. Ime protivnika saznaće nakon žrijeba koji je zakazan za 16. januar.
Vidjećemo da li će izabranici Igora Štimca uspjeti da ponove prošlosezonski rezultat Borca, koji je preko ljubljanske Olimpije stekao pravo nastupa u osmini finala, a onda poklekao u dvomeču za četvrtfinale upravo protiv Rapida, izgubivši nakon produžetaka.
Čemu se nadaju u Zrinjskom?
"Igramo na terenu u Banjaluci na kojem je Zrinjski znao da pruža veoma dobre partije. Na krilima dobre igre i pozitivnog rezultata u Konferencijskoj ligi odlazimo u Banjaluku i vjerujemo da ćemo odatle donijeti puni plijen", rekao je u najavi meča Mario Tot, pomoćni trener u stručnom štabu Zrinjskog.Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar
Očekivanja iz tabora Borca
"Sigurno nas čeka zahtjevna utakmica, kakvi su i svi derbiji. Ipak, igrači su spremni i naša želja je da kroz odgovornost, disciplinu i koncentraciju na terenu odradimo utakmicu najbolje što možemo. Momci su pokazali da imaju kvalitet, pogotovo u posljednjih pet utakmica, gdje imamo zaista dobar niz od pet pobjeda. Bitno je da imamo timski duh, koji može biti presudan u ovoj utakmici. Takođe, bitno je da održimo fokus tokom svih 90 minuta, jer svi detalji su bitni. Tako je bilo u prvoj utakmici, gdje smo izgubili fokus i bili smo odmah kažnjeni, iako smo odigrali veoma dobru utakmicu. Istu očekujem i sada, a nadam se da ćemo ostvariti pozitivan rezultat", riječi su trenera Borca Vinka Marinovića pred današnji okršaj.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
Trenutno stanje na tabeli
Tablice omogućuje Sofascore
DOBRO DOŠLI U MONDO PRENOS!
Ispratite sa nama veliki derbi, koji počinje u 15.00 časova.
UKRATKO
- Borac - Zrinjski 0:1