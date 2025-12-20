Zrinjski pred derbi prvenstva: U Banjaluku po puni plijen

Posljednji premijerligaški meč u 2025. godini u Banjaluci igraju Borac i Zrinjski (nedjelja, 15 časova).

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Borac i Zrinjski u nedjelju od 15 časova na banjalučkom Gradskom stadionu odigraće zaostali meč 3. kola, čime će biti spuštena zavjesa na prvi dio sezone u Premijer ligi BiH.

Banjalučani uoči derbi utakmice imaju velikih šest bodova prednosti, tako da je susret sa Mostarcima od izuzetne važnosti za oba tima.

"Igramo na terenu u Banjaluci na kojem je Zrinjski znao da pruža veoma dobre partije. Na krilima dobre igre i pozitivnog rezultata u Konferencijskoj ligi odlazimo u Banjaluku i vjerujemo da ćemo odatle donijeti puni plijen", rekao je u najavi meča Mario Tot, pomoćni trener u stručnom štabu Zrinjskog.

Imali su "plemići" izuzetno naporan meč u četvrtak, gdje su srećno i spretno stigli do remija protiv bečkog Rapida (1:1), koji im je osigurao evropsko proljeće. Mostarci su izborili plasman u plej-of Konferencijske lige, pa duel protiv Borca, iako iscrpljeni, dočekuju u sjajnoj atmosferi.

"Emotivno pražnjenje postoji, naravno. Međutim, postoji i silna želja i energija da kraj polusezone završimo pozitivno. Svi smo svjesni da bi nam poraz u Banjaluci dodatno umanjio mogućnosti na proljeće, prema tome znamo gdje i po šta idemo", poručio je Tot.

Mario Ćuže je doživio povredu protiv Rapida, neće biti u mogućnosti da pomogne saigračima u Banjaluci, a to nije jedini problem za Mostarce koji već duže vrijeme kubure s povrijeđenim igračima.

"Svakako bi bilo određenih rotacija u ovoj utakmici. Oni koji su tu su spremni, ima nas dovoljno, znamo šta možemo i vjerujemo da imamo kvalitet da se suprotstavimo Borcu."

Svakako će najveća prijetnja po gol Zrinjskog biti Luka Juričić, najbolji strijelac Borca, ali i kompletne lige.

"Njega treba zaustaviti, ali ne samo njega. Borac je jako dobra ekipa. Pripremamo se za sve varijante. Ono što nas krasi u posljednje vrijeme je dobra igra, iako nismo imali puno dobrih rezultata. Na kraju smo sa 1:1 u Konferencijskoj ligi prošli dalje i za nas je to velika sreća i radost. Ali, u Banjaluku moramo ići po tri boda", jasan je pomoćnik Igora Štimca.

Posljednji meč u 2025. godini Borac dočekuje sa 43 boda, dok Zrinjski ima 37. U prvom odmjeravanju snaga ova dva tima Zrinjski je u Mostaru slavio 2:1.