"Mentalitet pobjednika je dokazan ovdje": Igor Štimac o podvigu Zrinjskog

Utakmica protiv Rapida dokaz je koliko je tanka linija između uspjeha i neuspjeha.

Nevjerovatan meč odigrao je Zrinjski protiv bečkog Rapida u kojem je u posljednjim sekundama autogolom Nenada Cvetkovića osigurao bod i prolaz u nokaut fazu Konferencijske lige.

Dugo su vodili gosti, Mostarci su stvarali prilike, promašivali, lopta jednostavno nije htjela u gol, a onda ju je tamo poslao srpski defanzivac, koji je na terenu proveo samo desetak minuta. Rezultat 1:1 bio je dovoljan "plemićima" da izbore evropsko proljeće.

"Šta reći nego da smo presrećni. Imaš priliku usrećiti vlastiti narod na ovakav način i to ostvariti je nešto neopisivo. Kada vidiš koliko malo te dijeli, koliko je tanka linija između neuspjeha i uspjeha, iako je već uspjeh bio što smo imali dvije pobjede u Konferencijskoj ligi. Ako smo realni, to je već bio uspjeh za Zrinjski. Međutim, kad dođeš u ovakvu priliku, i ne daj bože ne ostvariš ono što svi očekuju, jer bili smo pred vratima raja, pa igraš još briljantnu utakmicu, stvaraš šanse, promašuješ, jednostavno se počneš pitati: 'Ima li kraja?' Jer nije ovo prva utakmica da igramo dobro i da nemamo ništa od toga", istakao je trener Mostaraca Igor Štimac u izuzetno emotivnom obraćanju po završetku susreta.

Borili su se fudbaleri aktuelnog šampiona BiH, vjerovali do posljednjeg trenutka da mogu do uspjeha i na kraju su nagrađeni.

"Mogu samo zahvaliti momcima na strpljenju, upornosti, izdržljivosti, na svemu što su prikazali svim ljudima koji su bili uz nas, koji su navijali, bili uz nas cijelo vrijeme, ali i onima koji su malo ranije otišli pa nisu vidjeli šta se dogodilo u tim posljednjim sekundama. I njima hvala. Bili smo jači i bez njih. Presrećan sam, presrećan. Prazan sam skroz, potrošio sam se. Dali smo sve, pripremali se, rekli smo da idemo poginuti ako treba, izginuti, gurati dok ne naguramo. I tako se i dogodilo. Isključivo zato što smo vjerovali do posljednje sekunde da možemo to ostvariti", jasan je Štimac.

Još jednom su fudbaleri Zrinjskog pokazali pobjednički mentalitet, jer znamo koliko su Mostarci prethodnih godina postigli golove upravo u posljednjim trenucima utakmica.

"Taj mentalitet pobjednika je dokazan ovdje. Ali ja sam taj mentalitet pobjednika osjetio od prve minute, jer protiv sebe imaš ekipu koja vrijedi 51 milion evra, koja se grčevito brani, koja je na konopcima čitavu utakmicu. Jeste, prodisali su u drugom poluvremenu, napravili su neke promjene, pojačali su bokove gdje su vidjeli da smo ih probijali, pa smo mi tražili kontrarješenja, svježinu na tim stranama, pojačavali vezni red... Bilo je mnogo taktiziranja, ali prije svega strpljivosti."

Štimac je priznao da uopšte nije vidio gol odluke.

"Nisam ga još vidio, da budem iskren. Karlov prodor po desnoj strani i ringišpil koji je opalio u njihovoj odbrani mi je sugerisao da će se nešto lijepo dogoditi. Obično se to tako dogodi - ne pogodiš iz izrazitih šansi i onda dođe neki gol tako neočekivan. Ali došao je nakon predivnog prodora Abramovića, nakon nekoliko dobrih driblinga i finog ubačaja lopte koja je prisilila njihovog igrača da je sam pošalje u mrežu. I dobro je, kad mi nismo bili u stanju da je pošaljemo u mrežu, oni su stavili momka s klupe da on to napravi za nas. Hvala mu."

Pehovi i dalje traju, povrijedio se Mario Ćuže, a upravo u tim trenucima Zrinjski je primio gol.

"Četiri i po mjeseca sam sa momcima, pred utakmicu na sastanku sam im rekao: 'Šta god bilo, vi ste moji heroji. Jer navijači su zahtjevni i mi to razumijemo u potpunosti, ovo je šampionska ekipa. Međutim, mi treba da postanemo novi šampioni. Ljudi to od nas očekuju uz sve poteškoće koje imamo. Nije lako, odigrali smo 30 utakmica u nepuna četiri i po mjeseca, 30. I zato su oni moji heroji. Pobijedili, izgubili, odigrali neriješeno, oni su ostavili ova četiri i po mjeseca dušu, tijelo i srce na terenu. I ne želim da im niko ništa prigovori, da im zamjeri, zbog bilo koje utakmice. Bilo je nekih koje smo loše odigrali, izgubili, ali svaku su ostavili sve na terenu što su imali. Zato su moji heroji", zaključio je Štimac.

Mostarci će sada međunarodne utakmice ostaviti po strani do proljeća, kada će igrati ili protiv Lozane ili protiv Kristal Palasa, zavisno od žrijeba. U međuvremenu, gostovaće Borcu u Banjaluci u nedjelju od 15 časova, u posljednjem prvenstvenom meču u 2025. godini.