Navijači Zrinjskog žestoko kritikovali Igora Štimca: "De nešto objavi na Fejsbuku o Hrvatima"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Fudbaleri Zrinjskog poraženi su od Sarajeva u Mostaru (0:1) i produžili crnu seriju u svim takmičenjima.

Navijači Zrinjskog žestoko kritikovali Igora Štimca Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

"Plemići" su prije poraza od "bordo" tima (0:1) upisali remi i sa gradskim rivalom Veležom, što je iskoristio banjalučki Borac i odlijepio se na šest bodova prednosti na tabeli Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Kako je prenio "Kliks", navijači Zrinjskog su pronašli krivca za loše rezultate - u pitanju je trener Mostaraca Igor Štimac.

Navijači mostarske ekipe najviše zamjeraju Štimcu što energiju bespotrebno troši na objave na Fejsbuku u kojima često iznosi političke stavove, umjesto da je troši na poboljšanje performansi ekipe koja u posljednje vrijeme igra neprepoznatljivo nakon odličnog starta sezone.

"Da si malo manje po društvenim mrežama i da manje glumiš mangupa na pres konferencijama, možda bi ti ekipa i uspjela gol postići! Stidite se!", "Štima, de nešto objavi na Fejsbuku o Hrvatima, Muslimanima i politici u BiH. to ti je poznato. Pusti ti fudbal", "'Oće to kad se 'trener' upusti u raspravu s navijačima na društvenim mrežama umjesto da se drži svog posla", "To je kad se trener bavi više politikom nego svojim poslom", "Štimac svoje neznanje nadoknađuje pobjedama na Fejsbuku", neki su od komentara razočaranih navijača Zrinjskog.

Zrinjski nema puno vremena za odmor s obzirom na to da ga već za tri dana očekuje ključna utakmica u Konferencijskoj ligi protiv bečkog Rapida, a u nedjelju će gostovati u Banjaluci lideru šampionata BiH.

U obje utakmice, "plemićima" su neophodne pobjede - protiv Rapida zbog plasmana u nokaut fazu evropskog takmičenja, odnosno protiv Borca kako Banjalučani ne bi proljeće dočekali sa čak devet bodova prednosti.

(MONDO)

HŠK Zrinjski Igor Štimac Premijer liga BiH

zole

Kako ne objavljuje, a za dom

