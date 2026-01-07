logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Željeli su da Mirko bude šampion, osjećalo se to": Emelijanenko 20 godina čekao da ovo kaže

"Željeli su da Mirko bude šampion, osjećalo se to": Emelijanenko 20 godina čekao da ovo kaže

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ruski borac Fedor Emelijanenko pobijedio je Mirka Filipovića, a poslije 20 godina otkrio je nepoznat detalj.

Fedor Emelijanenko o borbi sa Mirkom Filipovićem Izvor: Matt Davies/PxImages/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Legendarni ruski borac Fedor Emelijanenko prisjetio se kultne borbe sa Mirkom Filipovićem 2025. godine, koji je Pride organizovao u Japanu. Fedor je bio uspješniji i ostvario je jednu od najvažnijih pobjeda u karijeri, iako su mnogi smatrali da će "Cro Cop" pobijediti taj meč. Ruski borac smatra da su to željeli i organizatori...

Dve decenije kasnije veliki prijatelja srpskog naroda prisjetio se jednog od najlegendarnijih mečeva u istoriji borilačkih sportova, okršaja koji se već godinama prepričava među ljubiteljima dobre tuče.

"Rekao bih ovako - Mirko i ja smo imali jednaku podršku navijača u Japanu, kao i u cijelom svetu. Međutim, rukovodstvo organizacije Pride je, izgleda, željelo da Mirko poslije tog meča postane šampion. Pripremili su takve promotivne snimke da je publika nehotice bila okrenuta protiv mene. Kao da je cijela dvorana stala na Mirkovu stranu. Puštali su takve snimke pred borbu, i osjetila se propaganda i promena atmosfere", rekao je Fedor za televiziju "Arena sport".

Nedavno je najavljeno da bi Fedor Emelianenko i Mirko Filipović mogli da odmjere snage u Srbiji, a ruski borac tvrdi da nema ništa protiv Hrvata sa kojim je nekada dijelio megdan. 

"Ja lično nemam ništa protiv Mirka Kro Kopa, apsolutni ništa, ali pitanje za rukovodstvo organizacije Pride ostaje, zašto su to uradili? Međutim, tokom same borbe publika se okrenula na našu stranu. Kada je meč završen, niko nije imao šta da kaže, i kada su mi podigli ruku, dvorana je aplaudirala. Ne znam, svi su nas podržali", prisjetio se tog detalja Emelijanenko.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Fedor Emelianenko Mirko Filipović borilački sportovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC