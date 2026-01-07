"Željeli su da Mirko bude šampion, osjećalo se to": Emelijanenko 20 godina čekao da ovo kaže

Ruski borac Fedor Emelijanenko pobijedio je Mirka Filipovića, a poslije 20 godina otkrio je nepoznat detalj.

Legendarni ruski borac Fedor Emelijanenko prisjetio se kultne borbe sa Mirkom Filipovićem 2025. godine, koji je Pride organizovao u Japanu. Fedor je bio uspješniji i ostvario je jednu od najvažnijih pobjeda u karijeri, iako su mnogi smatrali da će "Cro Cop" pobijediti taj meč. Ruski borac smatra da su to željeli i organizatori...

Dve decenije kasnije veliki prijatelja srpskog naroda prisjetio se jednog od najlegendarnijih mečeva u istoriji borilačkih sportova, okršaja koji se već godinama prepričava među ljubiteljima dobre tuče.

"Rekao bih ovako - Mirko i ja smo imali jednaku podršku navijača u Japanu, kao i u cijelom svetu. Međutim, rukovodstvo organizacije Pride je, izgleda, željelo da Mirko poslije tog meča postane šampion. Pripremili su takve promotivne snimke da je publika nehotice bila okrenuta protiv mene. Kao da je cijela dvorana stala na Mirkovu stranu. Puštali su takve snimke pred borbu, i osjetila se propaganda i promena atmosfere", rekao je Fedor za televiziju "Arena sport".

Nedavno je najavljeno da bi Fedor Emelianenko i Mirko Filipović mogli da odmjere snage u Srbiji, a ruski borac tvrdi da nema ništa protiv Hrvata sa kojim je nekada dijelio megdan.

"Ja lično nemam ništa protiv Mirka Kro Kopa, apsolutni ništa, ali pitanje za rukovodstvo organizacije Pride ostaje, zašto su to uradili? Međutim, tokom same borbe publika se okrenula na našu stranu. Kada je meč završen, niko nije imao šta da kaže, i kada su mi podigli ruku, dvorana je aplaudirala. Ne znam, svi su nas podržali", prisjetio se tog detalja Emelijanenko.