Sabalenka spasila meč-loptu i osvojila prvu titulu na Indijan Velsu!

Autor Goran Arbutina
Arina Sabalenka osvojila Indijan Vels pobjedom nad Elenom Ribakinom!

Arina Sabalenka osvojila Indijan Vels Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Arina Sabalenka konačno je osvojila Indijan Vels. Nakon dva izgubljena finala najbolja teniserka svijeta u nedjelju je savladala Elenu Ribakinu rezultatom3 3:6, 6:3, 7:6(6) i osvojila svoju prvu titulu na Indijan Velsu.

Bila su to dramatična dva i po sata u kojem je Bjeloruskinja slavila tek poslije preokreta i prave drame u trećem setu.

Ribakina je u taj-brejku odlučujućeg seta imala meč-loptu pri rezultatu 6:5 koju nije iskoristila, i uslijedio je nestvarni povratak Sabalenke. Bjeloruskinja je napravila dva mini-brejka za 7:6, a onda iskoristila meč-loptu za trijumf 2:1 u setovima.

Sabalenka je tako skinula „prokletstvo“ finala Indijan Velsa, ali se ujedno i revanširala Kazahstanki za poraze na Australijan openu i u Rijadu.

Bio je ovo 16. međusobni duel Sabalenke i Ribakine, a deveti trijumf bjeloruske teniserke, koja je tako stigla do 20 WTA titule na tvrdoj podlozi.

