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Janakopulos uletio na teren i napravio skandal: Vikao na sudije, pa pomogao Panatinaikosu da pobijedi u derbiju

Janakopulos uletio na teren i napravio skandal: Vikao na sudije, pa pomogao Panatinaikosu da pobijedi u derbiju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Dimitris Janakopulos napravio je novi skandal i uletio na teren, a Panatinaikos je pobijedio Olimpijakos u drugom meču finalne serije

Panatinaikos pobijedio Olimpijakos u grčkom prvenstvu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia/X/@bballmaniacs_

Panatinaikos je u drugom meču finalne serije pobijedio Olimpijakos pred svojim navijačima i izjednačio je rezultat u seriji - 68:58. Ponovo je u centru pažnje bio Dimitris Janakopulos koji je napravio novi skandal. Sudije su na kratko morale da prekinu meč.

U završnici prvog poluvremena je kontroverzni vlasnik kluba uleteo na parket i počeo da viče na arbitre nezadovoljan njihovim odlukama. Mahao je rukama i vikao, dok ga neko nije sklonio. Arbitri su odmah izdali upozorenje da će da prekinu meč ukoliko se nešto slično ponovi.

Izgleda da je to "poguralo" ekipu pošto je na poluvremenu tim iz Pireja vodio (30:29). Onda je "eksplodirao" Najdžel Hejs Dejvis koji jednostavno nije mogao da promaši. Pogađao je iz svih mogućih pozicija, posebno za tri poena i donio dvocifrenu prednost na ulasku u posljednji kvartal (48:38). Olimpijakos je probao da se vrati, nije se predavao do kraja, ali nije došlo do preokreta.

Najbolji kod pobjednika bio je upravo Hejs Dejvis (23, 5/8 za tri), i Džedi Osman (11, 6sk), na drugoj strani su se istakli Evan Furnije (15, 7sk, 7as) i Donta Hol (11, 3sk).

Treći meč igra se u Pireju, četvrti opet u "OAKA" dvorani, a eventualna "majstorica" igraće se pred navijačima crveno-bijelih.

Tagovi

KK Panatinaikos KK Olimpijakos košarka

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