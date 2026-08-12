Srbija izbjegla najgori scenario: Drama, produžetak i važna pobjeda "orlića"

Mlada reprezentacija Srbije igraće za plasman od 9. do 12. mjesta na Evropskom prvenstvu za uzrast do 16 godina.

Izvor: FIBA Basketball/Youtube/Printscreen

Muška kadetska reprezentacija Srbije igraće u razigravanju od 9. do 12. mjesta na Evropskom prvenstvu u Rumuniji, pošto je savladala Sloveniju 95:91 poslije velike drame i produžetka. Ova pobjeda joj je sačuvala mjesto u A diviziji, nakon razočaravajućeg ispadanja u osmini finala.

Košarkaši Srbije su imali prednost tokom većeg dijela prvog poluvremena, razlika je rasla do +12, ali su Slovenci imali odgovor u drugom poluvremenu. Sredinom treće dionice ušli su u strašnu seriju i stigli do dvocifrene prednosti.

Ipak, to nije bilo dovoljno, izabranici Branka Milosavljevića su unijeli novu neizvjesnost, a poenima Tarika Muratovića izborili produžetak.

Izvor: FIBA Basketball/Youtube/Printscreen

Slovenija je trojkom Kolka otvorila dodatnih pet minuta, a potom je uslijedila serija "orlića" 11:0 kojom je praktično meč prelomljen.

Po 21 poen u našem timu postigli su Filip Mrđen (tri skoka i četiri asistencije) i Luka Panić, koji je sa 10 asistencija i osam skokova bio blizu tripl-dabl učinka. Lazar Birišić je postigao 16 poena uz osam skokova, a Vukašin Velimirović 10 poena uz pet skokova.

Najbolji u redovima Slovenije bio je Roman Kolka sa 34 poena, osam skokova i po dvije asistencije i blokade.

Srbija će u razigravanju za plasman od 9. do 12. mjesta igrati protiv Češke u petak, a termin će biti naknadno određen.