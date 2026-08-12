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Srbija izbjegla najgori scenario: Drama, produžetak i važna pobjeda "orlića"

Srbija izbjegla najgori scenario: Drama, produžetak i važna pobjeda "orlića"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mlada reprezentacija Srbije igraće za plasman od 9. do 12. mjesta na Evropskom prvenstvu za uzrast do 16 godina.

Mlada reprezentacija Srbije igraće za plasman od 9. do 12. mjesta Izvor: FIBA Basketball/Youtube/Printscreen

Muška kadetska reprezentacija Srbije igraće u razigravanju od 9. do 12. mjesta na Evropskom prvenstvu u Rumuniji, pošto je savladala Sloveniju 95:91 poslije velike drame i produžetka. Ova pobjeda joj je sačuvala mjesto u A diviziji, nakon razočaravajućeg ispadanja u osmini finala.

Košarkaši Srbije su imali prednost tokom većeg dijela prvog poluvremena, razlika je rasla do +12, ali su Slovenci imali odgovor u drugom poluvremenu. Sredinom treće dionice ušli su u strašnu seriju i stigli do dvocifrene prednosti.

Ipak, to nije bilo dovoljno, izabranici Branka Milosavljevića su unijeli novu neizvjesnost, a poenima Tarika Muratovića izborili produžetak.

Izvor: FIBA Basketball/Youtube/Printscreen

Slovenija je trojkom Kolka otvorila dodatnih pet minuta, a potom je uslijedila serija "orlića" 11:0 kojom je praktično meč prelomljen.

Po 21 poen u našem timu postigli su Filip Mrđen (tri skoka i četiri asistencije) i Luka Panić, koji je sa 10 asistencija i osam skokova bio blizu tripl-dabl učinka. Lazar Birišić je postigao 16 poena uz osam skokova, a Vukašin Velimirović 10 poena uz pet skokova.

Najbolji u redovima Slovenije bio je Roman Kolka sa 34 poena, osam skokova i po dvije asistencije i blokade.

Srbija će u razigravanju za plasman od 9. do 12. mjesta igrati protiv Češke u petak, a termin će biti naknadno određen.

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orlići Evropsko prvenstvo

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