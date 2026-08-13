Aleksander Zverev je istakao da se na mastersima u Americi i Kanadi igrači neće pojavljivati dok se nešto ne promijeni iz korijena. Zna i šta.

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Napali su Novaka Đokovića kada je predložio promjene u formatu teniskih mečeva, ali izgleda da nešto mora da se mijenja. Sada je i najnoviji osvajač grend slema Saša Zverev rekao da je ova situacija neodrživa i da tenis mora da uvede promjene kako bi ostao konkurentan i zanimljiv publici, ali i igračima.

Na mastersima u Kanadi i Sinsinatiju nije se pojavio gotovo niko od najboljih tenisera. Janika Sinera i Karlosa Alkaraza muče povrede, Novaka Đokovića godine, a sada je Zverev koji je ispao na startu posljednjeg turnira koji je igrao predložio kako to da se izbjegne. Rješenje je format koji je bio na snazi ranije sa mastersima koji traju nedjelju dana.

"Ako igrate sve turnire kao vrhunski igrač, provešćete sedam nedjelja u Sjevernoj Americi. To je jako dugo vremena i mislim da je to razlog zbog koga brojni vrhunski igrači preskaču takmičenje u Kanadi već nekoliko godina zaredom. To je tužna realnost situacije. Vratite sistem da bude onakav kakav je bio oduvijek. Da moramo da budemo ovdje dvije, a ne sedam nedjelja. Dva mastersa - dvije nedjelje za oba i mislim da je lako to uraditi i vratiti vrhunske igrače", rekao je Zverev.

Nije dobro nastavio sezonu

Vidi opis "Promijenite sistem, ovako više ne može": Saša Zverev digao glas, poslije Novaka i on traži promjene u tenisu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Hughes Graham/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Yannick Legare / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Horacio Zamora / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Aleksander Zverev je završio kao finalista Vimbldona, a osvojio je Rolan Garos; u Montrealu se pojavio i odmah izgubio od Talona Grikspora.

"Jako mi je teško da se prilagodim jer loptica odskače više nego na travi, a nikada ranije nisam toliko dugo igrao na travi pa se do sada nisam ni navikavao na tu podlogu. Ove godine sam proveo dvije nedjelje više nego inače na travi tako da sam morao malo da se prilagodim. Nisam dobro igrao u Kanadi, nisam se osjećao dobro", rekao je Zverev.

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