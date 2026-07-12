Upotreba telefona je strogo zabranjena na Vimbldonu: Evo zašto to pravilo ne važi jedino za Sašu

Saša Zverev je jedini igrač na Vimbldonu koji ima dozvolu da provjerava telefon tokom mečeva i ima poseban razlog za to.

Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Vimbldon je vjerovatno i najprestižniji grend slem turnir u tenisu. Sva četiri su važna, ali je takmičenje u Londonu uvijek važilo za nešto posebno. Ako se na sve to doda tradicija, obaveza igrača da igraju u bijelom, kao i mnoga stroga pravila. Jedno od njih je i da je teniserima i teniserkama strogo zabranjena upotreba telefona tokom mečeva. Tehnologija nije dozvoljena.

Ali, to pravilo ne važi samo za jednog čoveka. Za Sašu Zvereva. Zašto? Zato što on ima dijabetes tip 1 i telefon mu je neophodan da prati stanje šećera u krvi i da reaguje u slučaju da postoji potreba za tim. Objasnio je sve to prije finala sa Janikom Sinerom.

"Tehnologija je dosta pomogla za praćenje dijabetesa. Imam sa sobom dva telefona, jedan je za teren, nema ni SIM karticu, ni ništa tog tipa. Zbog toga mi sudije dozvoljavaju da provjeravam telefon i da pratim stanje kako ne bih morao da vadim krv na svakoj pauzi. Ponekad se dešava da ne pronađe signal dovoljno brzo, pa moram da se bocnem u prst i da provjerim, ali smatram da je tehnologija pomogla dosta u borbi sa dijabetesom", rekao je Zverev.

"Mama je plakala, ljekari su mi rekli da batalim"

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Ispričao je Saša i u jednom od ranijih intervjua kako je izgledalo kada je kao dijete saznao da ima dijabetes i kako su mu doktori govorili da batali tenis i da nema šanse da postane profesionalac.

"Moji roditelji su bili baš uplašeni i zabrinuti. Mama je mnogo plakala kada smo dobili dijagnozu. Mnogi roditelji se uplaše kada čuju da im doktori kažu 'vaše dijete je veoma limitirano'. Doktorima sam još tada pričao da želim da se bavim tenisom i da mi je to jedini cilj", rekao je Saša.

If you see Alexander Zverev checking his phone on court, this is why.#Wimbledonpic.twitter.com/fw7JKSoILz — BBC Sport (@BBCSport)July 12, 2026

Doktori su savjetovali i njegove roditelje i njega da ostavi reket i da nađe nešto drugo u čemu je dobar.

"Neki lekari su mi rekli 'Ne, moraš da prestaneš, nema šanse da postaneš profesionalni sportista sa ovakvom bolešću'. Objašnjavali su mi da sa dijabetesom ne mogu da se bavim sportom koji je toliko fizički zahtjevan kao tenis. Te riječi su mi ostale u glavi, mnogo su me iznervirale, da budem potpuno iskren. Smatram da ne treba da postavljate limite djeci, jer to nije fer prema njima", zaključio je Zverev.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!