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"Koga bih u finalu Vimbldona? Ako može on": Zverev se oglasio pred meč Đokovića i Sinera

"Koga bih u finalu Vimbldona? Ako može on": Zverev se oglasio pred meč Đokovića i Sinera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Saša Zverev je poslije plasmana u finale Vimbldona pričao o duelu Novaka Đokovića i Janika Sinera, čak je stigao i da se našali.

Aleksandar Zverev o finalu Vimbldona Izvor: Printscreen/X/ESPN

Saša Zverev (29) prošao je u finale Vimbldona i tamo čeka ishod meča Novaka Đokovića i Janika Sinera. Njemački teniser je u prvom polufinalu rutinski izašao na kraj sa britanskim igračem Arturom Ferijem (23) - 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

"Nevjerovatno je, ovo je bio grend slem sa kojim sam se najviše mučio. U finalu sam Vimbldona, mnogo sam srećan. Ponosan na tim i ljude koji su učestvovali u ovome. Sada slijedi priprema za nedjelju", počeo je Zverev intervju na terenu.

Publika je bila protiv njega, što je bilo potpuno očekivano jer je igrao protiv domaćeg igrača. Pohvalio je momka koji 12. jula puni 24 godine.

"Bio je veoma dobar meč, moram da budem iskren i da čestitam Arturu, nevjerovatno je šta je postigao ove godine. Biće veteran na ovom turniru, jer je samo početak karijere, siguran sam da će postići veliki uspjeh ovdje. Znam da je 99 odsto ljudi navijalo za njega, atmosfera je bila nevjerovatna, uživao sam u svakoj sekundi provedenoj na terenu. Puno stadiona na svijetu može da prati primjer ovakve atmosferu", rekao je Zverev.

"Finale? Ako može protiv juniora"

Na kraju je dobio pitanje o finalu u nedjelju i o meču Novaka Đokovića i Janika Sienra i da li mu je važno ko je sa druge strane mreže?

"Bilo bi lijepo da igram protiv nekog juniora. Igraću ili protiv branioca titule Sinera ili protiv Đokovića, čovjeka koji je 48 puta pobijedio ovdje. Neće biti lako ko god da bude rival. Ali, moram da vjerujem u sebe i to je nešto što ću morati da uradim", zaključio je Zverev.

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Tagovi

Vimbldon Tenis Aleksandar Zverev

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