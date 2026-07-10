Novak nikada Englezima nije otkrio tajnu: Sreo se sa kraljicom i zauvijek zaćutao o tome

Novak Đoković se prošle godine sreo sa kraljicom Kamilom, a Engleze još uvijek kopka šta mu je ona rekla.
Novak Đoković čeka svoj meč sa Janikom Sinerom, a dok su Artur Feri i Saša Zverev igrali svoj meč engleski mediji pričali su o odnosu srpskog tenisera sa kraljicom Kamilom.
Kraljica Kamila ne propušta mečeve na Vimbldonu već godinama, a prošle godine su se Novak i Kamila sreli pred Novakov duel četvrfinala sa Flaviom Kobolijem. Tada je Novak pobijedio u četiri seta, a kraljica je bila impresionirana Srbinom. Kada su ga pitali o tome o čemu je pričao sa kraljicom, prećutao je.
"Želio bih da to ne podijelim sa vama, privatno je. Lijepo smo popričali. Zapravo sam zaista bio iznenađen njenim komentarima i pitanjima koje je postavljala. Nisu bila vezana za tenis. Bila je prijatna, jako jako prijatna", rekao je Novak i istakao da mu je sve to bila čast.
"Naravno, velika je čast i privilegija to što sam se rukovao sa engleskom kraljicom. Imao sam tu čast, kao što sam se rukovao 2010. i sa kraljicom Elizabetom. Stvarno je fenomenalno da Vimbldon ugosti kraljevsku porodicu. Vimbldon je tradicionalno privlačio kraljevsku porodicu i prelijepo je vidjeti da postoji interes za naš sport. Naravno, to je važno za nas", rekao je Novak.
Šta je rekla Kamila?
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Ono što su engleski novinari načilo je da je Kamila Novaku rekla: "Oh, kako divno, baš je lijepo što sam te vidjela. Prelijepo je što sam te vidjela", kao i da je pomenula da "drži palčeve" Novaku, koji joj je odgovorio: "Čast mi je, zaista to cijenim."