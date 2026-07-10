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Novak nikada Englezima nije otkrio tajnu: Sreo se sa kraljicom i zauvijek zaćutao o tome

Novak nikada Englezima nije otkrio tajnu: Sreo se sa kraljicom i zauvijek zaćutao o tome

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković se prošle godine sreo sa kraljicom Kamilom, a Engleze još uvijek kopka šta mu je ona rekla.

Novak Đoković pričao sa engleskom kraljicom Kamilom Izvor: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Novak Đoković čeka svoj meč sa Janikom Sinerom, a dok su Artur Feri i Saša Zverev igrali svoj meč engleski mediji pričali su o odnosu srpskog tenisera sa kraljicom Kamilom. 

Kraljica Kamila ne propušta mečeve na Vimbldonu već godinama, a prošle godine su se Novak i Kamila sreli pred Novakov duel četvrfinala sa Flaviom Kobolijem. Tada je Novak pobijedio u četiri seta, a kraljica je bila impresionirana Srbinom. Kada su ga pitali o tome o čemu je pričao sa kraljicom, prećutao je.

"Želio bih da to ne podijelim sa vama, privatno je. Lijepo smo popričali. Zapravo sam zaista bio iznenađen njenim komentarima i pitanjima koje je postavljala. Nisu bila vezana za tenis. Bila je prijatna, jako jako prijatna", rekao je Novak i istakao da mu je sve to bila čast. 

"Naravno, velika je čast i privilegija to što sam se rukovao sa engleskom kraljicom. Imao sam tu čast, kao što sam se rukovao 2010. i sa kraljicom Elizabetom. Stvarno je fenomenalno da Vimbldon ugosti kraljevsku porodicu. Vimbldon je tradicionalno privlačio kraljevsku porodicu i prelijepo je vidjeti da postoji interes za naš sport. Naravno, to je važno za nas", rekao je Novak. 

Šta je rekla Kamila?

Ono što su engleski novinari načilo je da je Kamila Novaku rekla: "Oh, kako divno, baš je lijepo što sam te vidjela. Prelijepo je što sam te vidjela", kao i da je pomenula da "drži palčeve" Novaku, koji joj je odgovorio: "Čast mi je, zaista to cijenim."

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Vimbldon

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