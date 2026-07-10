"Kidnapovaće te u zatvoru, nemoj": Beker ne zaboravlja šta su Đoković i Klop učinili za njega

Boris Beker dijeli svoja iskustva iz zatvora, ističući podršku Novaka Đokovića i Jirgena Klopa u teškim trenucima.

Izvor: YouTube/High PerformanceSPORT BILD Fußball/Wimbledon/Screenshot

Slavni njemački teniser Boris Beker proveo je osam mjeseci u zatvoru u Velikoj Britaniji, nakon što je osuđen na dvije i po godine zatvorske kazne zbog "skrivanja imovine i milionskih kredita tokom procesa bankrota". Tamo mu se promijenio život, borio se sa depresijom, izgubio je osam kilograma, ali i kako sam kaže i 95 odsto prijatelja.

Većina se distancirala od njega kada se našao u problemu, nije željela više baš nikakav kontakt sa njim, kamoli da mu ponudi pomoć, plašeći se valjda lošeg publiciteta. Pogodilo je to Bekera, nadao se da su prijateljstva čvršća od toga, međutim kako danas ističe - to mu je pomoglo i da shvati na koga može da se osloni u životu. Među malobrojnima koji su i dalje u kontaktu s njim i koji su mu pomogli da prebrodi krizu su i Novak Đoković i Jirgen Klop.

"Jirgene, ne možeš da dođeš, zbog otmice"

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"Bio sam veoma pažljiv kada je riječ o tome kome sam dozvoljavao da me posjećuje", ispričao je Boris Beker u intervjuu u podkastu "Performance" prije nekoliko mjeseci: "Jirgen Klop je, naravno, bio izuzetak. Saznao sam da želi da dođe i razgovarao sam sa upravnikom zatvora. Razmotrili su to, ali su na kraju rekli - ne."

Zašto mu nije bilo dozvoljena posjeta jednog od najboljih trenera današnjice? Prosto, niko u ozloglašenom britanskom zatvoru u kome je Boris Beker bio smješten nije mogao da da garancije da će sve proći bez problema.

"Rekli su mi da iz bezbjednosnih razloga Jirgen Klop ne može da me posjeti. Pitao sam ih: Kako to mislite? Odgovorili su mi: 'Borise, prostorija za posjete je veoma velika. U njoj sjede svi zatvorenici, uključujući i one opasne, jedni pored drugih. Tu su svega trojica čuvara. Jirgen Klop je naravno izuzetno popularan i veoma poznat u Velikoj Britaniji. Šta ćemo ako ga nekoliko zatvorenika uzme za taoca? Šta ako ga uhvate za vrat i kidnapuju ga?'"

Kada je to ispričao Klopu - s druge strane je čuo samo smijeh: "Počeo je da se smije onim svojim prepoznatljivim smijehom. Naravno, ostali smo prijatelji i vidjeli smo se poslije svega. Ali činjenica da je Jirgen želio da me posjeti u mom najtežem periodu mnogo govori o njegovom karakteru i kakav je čovjek", rekao je Beker koji je zapamtio savjet "ostani jak".

Ne zaboravlja podršku Novaka Đokovića

Dok je Boris Beker bio u zatvoru, Novak Đoković nastavio je da dominira svjetskim tenisom i baš je na Vimbldonu osvojio pehar 2022. godine, one najgore u životu slavnog njemačkog tenisera. Ne zaboravlja da je Đoković tada podržao svog nekadašnjeg trenera i ostao uz njega.

"Novak je tada bio aktuelni šampion i kao branilac titule prvi je izlazio na konferenciju za medije. Tamo je govorio veoma lijepo o meni, rekao je kakav sam čovjek, pružio mi podršku i ulio snagu. Kada tako nešto kaže najbolji teniser svijeta, to odjekne širom planete. Zato mu nikada neću zaboraviti što mi je pomogao da prebrodim jedan od najtežih perioda u životu", rekao je Beker i dodao:

"Dakle, dogodile su se i lijepe stvari. Iskreno, nisam očekivao takvu podršku od Novaka. Tek kada se nađete u teškoj situaciji, u zaista teškom trenutku, shvatite ko je uz vas, a ko nije."

Đoković ne samo da je podržao Bekera, nego je i izdržavao njegovu porodicu, pomogao mu je finansijski da stane na noge i to nikada neće zaboraviti Nijemac koji ga je trenirao skoro četiri godine: "Ne kažem da bi svako trebalo da ode u zatvor kako bi otkrio ko su mu pravi prijatelji, to uopšte nije poenta. Ono što želim da kažem jeste da je krug ljudi kojima je zaista stalo do vas veoma mali. U svojim najtežim trenucima saznao sam ko su mi pravi prijatelji, a ko to nije."

Zašto je Beker bio u zatvoru?

Boris Beker (58) je nekada najbolji teniser svijeta i osvajač šest grend slem pehara u singlu, ukupno 49 titula. Nažalost, završio je "s druge strane zakona" prihvatanjem loših savjeta svojih advokata. Sakrio je imovinu vrijednu više miliona evra, među kojima su bila i dva pehara Vimbldona, sve kako bi izbjegao plaćanje poreza.

Na kraju nije mogao da izbjegne zatvorsku kaznu i osam mjeseci ju je služio u britanskim zatvorima, gdje je nažalost imao i dosta problema sa drugim zatvorenicima, a izašao je na slobodu u jesen 2022. godine.

Dodajmo i to da je uz Bekera ostala njegova treća supruga Lilijan de Karvaljo Monteiro, koja je od njega mlađa 22 godine.