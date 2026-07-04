Beker otkrio šta može da zaustavi Đokovića: "To mu je jedina opasnost"

Bivši trener Novaka Đokovića i bivši teniser Boris Beker govorio je o budućnosti olimpijskog šampiona.

Izvor: MN PRESS

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nastavlja pohod na 25. grend slem titulu, ali se pitanje opstanka Srbina na teniskoj sceni neprestano postavlja. Pozne igračke godine navode brojne posmatrače i kritičare da daju svoj sud, pa je tako i Boris Beker govorio o potencijalnom penzionisanju Novaka Đokovića. Nijemac je uvjeren da rođeni Beograđanin ne samo da može da osvoji ovogodišnji Vimbldon, već i da ovo neće biti njegovo posljednje pojavljivanje na travi u Londonu. Jedino što bi Novaka moglo da poremeti, vjeruje Beker, jesu interesovanja van tenisa.

Beker smatra da godine nisu prepreka da Đoković još jednom pokori London.

"Ne bih to isključio. Čak i ako je izgubio pola koraka u odnosu na najbolje dane svoje karijere, ovaj turnir je prije svega igra uma."

Nekadašnji njemački teniser ističe da upravo Vimbldon najviše nagrađuje mentalnu snagu.

"Tenis na travi testira mentalnu čvrstinu i karakter više nego bilo koja druga podloga. Na šljaci, ako propustiš brejk loptu, ne moraš previše da brineš, nova će doći vrlo brzo. Na travi možda dobiješ samo jednu priliku u cijelom setu.Tu se vidi razlika između dječaka i muškaraca. A Novak nije samo odrastao čovjek, on je veteran ovog sporta."

"Igraće na Olimpijskim igrama"

Beker je svjestan da Đoković više nije fizički dominantan kao ranije, ali smatra da to na Vimbldonu nije presudno.

"Sa 39 godina više neće biti najbrži niti najjači igrač u žrijebu. Ali Vimbldon favorizuje najpametnije tenisere, a ne nužno one fizički najmoćnije."

Nekadašnji trener srpskog asa osvrnuo se i na pitanje koliko će Đoković još igrati profesionalni tenis. Vjeruje da kraj nije blizu, ma koliko se to predviđalo.

"Moja procjena je da će igrati do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. Jedini problem je što ga redovni ATP turniri više ne motivišu. Kada osvojite 24 grend slem titule, teško je pronaći razlog da još jednom jurite trofej u Majamiju. Ipak, zbog toga postoji opasnost da ne igra dovoljno. Između Melburna i Pariza ove godine odigrao je samo četiri meča, što je malo čak i za tako velikog šampiona."

Beker dodaje da Đoković danas ima mnogo interesovanja van tenisa, što ponekad utiče na njegov raspored.

"Postoji opasnost da ga druge stvari odvuku od tenisa. Moraće da bude veoma disciplinovan ako želi da stigne do Los Anđelesa 2028. Nadam se da će uspjeti, zbog samog sporta", zaključio je Boris Beker u razgovoru za Telegraf.

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