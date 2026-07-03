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Novaku ne daju rekord poslije Federera, ironično im odgovorio: "Siguran sam da će naći nekog drugog"

Novaku ne daju rekord poslije Federera, ironično im odgovorio: "Siguran sam da će naći nekog drugog"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je poslije pobjede nad Arturom Rinderknešom u trećem kolu Vimbldona morao opet da sluša o rekordima nekih drugih.

Novak Đoković poslije pobjede protiv Artura Rinderkneša Izvor: TV Arena sport/screenshot

Novak Đoković je savladao Artura Rinderkneša poslije više od tri sata borbe u trećem kolu Vimbldona 7:5, 6:3, 1:6, 7:6 i tako zakazao duel sa Romanom Safiulinom u narednom kolu. Poslije pobjede nad nezgodnim Francuzom istakao je da mu nije bilo lako. 

"Imao sam malo sreće, malo vještine. Prilično sam uradio sve što sam mogao u taj-brejku, da kontrolišem situaciju, da serviram dobro. U većem dijelu meča sam se mučio sa servisom. On je strašan igrač, visok, ima nevjerovatan servis. Nisam do sada nikada igrao sa njim i kada igrate prvi meč protiv nekoga teško je. On je već sjajan, prošle godine je na Centralnom terenu dobio Zvereva. Okolnosti ne utiču na njega. Drago mi je da sam ovo prebrodio i prošao dalje", rekao je Novak poslije velike pobjede. 

Posljednji poen Novak je praktično sa zemlje. U taj-brejku je uspio da dođe do poena koji ga je doveo do trijumfa kada su oba tenisera pala.

"Vidio sam da je on pao i da je ostao na travi i pomislio sam: 'Molim te, samo ostani dole.'On ima brzu igru, jak servis, mijenja tempo igre. Izbacio me iz komfortne zone i baš mi je drago što sam prebrodio ovaj izazov", naglasio je Novak. 

Ponovo izmišljaju rekorde

Novaku je ovo bila 105. pobjeda na Vimbldonu, čime se izjednačio sa rekorderom Rodžerom Federerom. Ipak rekli su mu tu na travi da Martina Navratilova zapravo drži rekord sa 120 troijumfa. 

"Siguran sam da će biti još neko poslije tih 120.Biti sposoban da pišem istoriju ovog sporta ovdje, to je privilegija. ovo je ovdje uvijek bio turnir iz mojih dječačkih snova. Razmišljam dan za danom, danas je bilo malo više tenzije nego inače i srećan sam što sam prošao", rekao je uz kiseo osmijeh Novak i dodao:

"Predlažem da igramo Rodžer Federer i ja za tu 106. pobjedu."

Na kraju su ga pitali kako se osjeća fizički, a njega je zanimao samo - ples! Proslavio je pobjedu plešući sa ćerkom Tarom, ali mora da radi na pokretima. 

"Kako da to jednostavno objasnim? Nisu ovo uslovi koji su mi odgovarali kao u drugom kolu. U ovoj fazi moje karijere sve je nepredvidljivo. Nadam se da će se moj nivo plesa biti bolji, a ne tenis. Nije mi se Tara nasmijala na kraju, znači da moramo da vježbamo. Nadam se da će biti još plesa do kraja turnira", završio je Novak Đoković. 

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Vimbldon

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