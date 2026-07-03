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Tara Đoković ukrala slavu na Vimbldonu!

Tara Đoković ukrala slavu na Vimbldonu!

Autor D.Š. Izvor mondo.rs
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Mezimica Novaka Đokovića privukla je dosta pažnje na Centralnom terenu u Londonu.

Tara Đoković na Vimbldonu sa šalom Srbije Izvor: ESPN3/Screenshot

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u trećem kolu Vimbldona protiv Francuza Artura Rinderkneša, a sa tribina ima najjaču podršku. Tradicionalno, njegova supruga Jelena, sin Stefan i ćerka Tara prisustvuju prestižnom londonskom slemu i daju mu veliki vjetar u leđa.

Ponovo je slavu na Centralnom terenu ukrala Novakova mezimica Tara. Osim što je glasno navijala za tatu, oko glave je nosila poseban detalj.

Ona nosi šal na kojem piše Srbija, pa je ubrzo postala atrakcija. Ima Novak značajnu podršku na Vimbldonu, dosta je srskih zastava na tribinama i izgleda da je njegov "rat" sa Britancima utihnuo...

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Tagovi

Novak Đoković Tara Đoković Tenis Vimbldon

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