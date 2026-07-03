Kako je Sten Vavrinka držao lekciju o Novaku Đokoviću: "Čekaj, da li si ti vidio kako on igra?"

Švajcarski teniser Sten Vavrinka završio je karijeru na Vimbldonu. Pamtićemo i kakve je sve velike mečeve odigrao s Novakom Đokovićem kao i kako je govorio o njemu kada su drugi pokušavali da ga kritiju, to mu neće zaboraviti.

Izvor: Screenshot/YouTube/@Wimbledon

Švajcarski teniser Sten Vavrinka je na oproštajnoj turneji i ove nedjelje smo ga posljednji put gledali na Vimbldonu. Borio se četiri sata sa Mateom Beretinijem i popustio je poslije četiri taj-brejka, pa se Italijan radovao pobjedi od 3:1 nad velikim asom koji je i te kako obilježio prvu i drugu deceniju 21. vijeka.

"Ne želim da se penzionišem, ali znam da je vrijeme za mene da stanem. Jedan od razloga što sam nastavio da igram je zbog ovakvih momenata. Baš je emotivno, zahvalan sam zbog šanse koju sam dobio. Što sam dobio specijalnu pozivnicu, imao šansu da igram još jednom na ovom posebnom turniru. Kao dijete sanjate da imate jedan dan ovdje, ja sam imao šansu da igram mnogo puta. Sjajna podrška i to mi mnogo znači, hvala vam za sve ove godine", rekao je Vavrinka i dodao na ivici suza:

"Oduvijek sam gajio veliku strast prema igri, zahvalan sam svima koji su mi dali šansu da igram ovdje. Nisam mogao da poželim ljepši oproštaj. Hvala vam za podršku".

Takođe, Vavrinka je želio da je igrao "preko svih svojih granica" i čestitao je Beretiniju na velikom uspjehu, pokazavši još jednom mlađim teniserima kako veliki šampioni treba da govore o svojim protivnicima. Zbog toga je uvijek imao veliko poštovanje od svih na ATP turu, posebno od Novaka Đokovića.

Kako je Vavrinka branio Đokovića?

Izvor: Screenshot/YouTube/@Wimbledon

Više puta u intervjuima Sten Vavrinka pričao je da je Novak Đoković za njega najveći teniser svih vremena, iako je njegov zemljak i veliki prijatelj Rodžer Federer. Da to nije u pitanju neki "revanš" Federeru, najbolje govori i Vavrinkina reakcija tokom Vimbldona 2023. godine kada je stao u Novakovu zaštitu, a nije morao.

Prije tri godine Vavrina i Đoković sastali su se u trećoj rundi i Švajcarac je pred meč rekao da ima "tačno nula odsto šansi protiv Noleta", što je zasmetalo medijima i htjeli su da čuju više od njega.

Novinar : "Rodžera smatraju kraljem Vimbldona, ovdje je osvojio osam titula. Novak bi potencijalno mogao da izjednači taj rekord ove godine. Jesi li iznenađen što je tokom godina uspio da skupi toliko titula na Vimbldonu?"

: "Rodžera smatraju kraljem Vimbldona, ovdje je osvojio osam titula. Novak bi potencijalno mogao da izjednači taj rekord ove godine. Jesi li iznenađen što je tokom godina uspio da skupi toliko titula na Vimbldonu?" Vavrinka : "Novak? Ne, čekajte, jeste vi vidjeli njega kako igra ha-ha? Reci mi jednu njegovu slabost. Mislim da je savršen igrač i mislim da je nevjerovatno igrati protiv njega ovdje . Ako pogledate pažljivo, sve je kod njega perfektno. U svakom trenutku pogađa perfektne udarce. Obožavam da ga gledam kako igra, koliko sam volio i Federera. Da, volim kako igra, volim kako servira, strašno reternira lopticu. Sve može i uopšte nisam iznenađen."

: "Novak? . Ako pogledate pažljivo, sve je kod njega perfektno. U svakom trenutku pogađa perfektne udarce. Obožavam da ga gledam kako igra, koliko sam volio i Federera. Da, volim kako igra, volim kako servira, strašno reternira lopticu. Sve može i uopšte nisam iznenađen." Novinar : "Možeš li da ga pobijediš?"

: "Možeš li da ga pobijediš?" Vavrinka: "Ne znam ha-ha. Moram da izađem na teren i igram svoj najbolji tenis kao što sam u prošlosti, ali sada je prošlo mnogo vremena i ne igram više na tom nivou. Tako da, biće interesantno. Nadam se da će biti kompetetivan meč i da ću moći da mu se bar malo oduprem. Ako gledate skorašnje rezultate, biće teško".

Đoković mu uzvratio na lijepim riječima

I bio je u pravu Vavrinka, nije mogao ništa u tom meču protiv Đokovića iz 2023. godine i lagano je izgubio 3:0, poslije čega smo od najvećeg svih vremena čuli i lijepe riječi na račun Švajcarca.

"Mi smo dva starca. To mora da se zna. Nevjerovatno je i inspirativno. Mi smo imali naše bitke, pao je sad na ATP listi i morao je da ga vrati. Sjajan je momak i želim mu sve najbolje u nastavku karijere i života", rekao je Đoković i dodao: "Bio sam na dva poena od produžetka i odlaska u naredni dan. Izašli smo na teren i znali smo da će biti tijesno. Neko je morao da pobijedi 3:0. Na kraju je on podigao svoj nivo igre, ja sam ga spustio. Publika je bila tu, nadam se da ste uživali", dodao je Đoković.

Vodili velike bitke cijelu karijeru

"Stanimal, prijatelju, čestitam ti na nevjerovatnoj karijeri. Bio si velika inspiracija meni i mnogim generacijama igrača sa kojima si se takmičio svih ovih godina. Si ti višestruki grend slem šampion, osvajač olimpijske zlatne medalje, osvajač Dejvis kupa... Imao si legendarnu karijeru. Toliko razloga za ponos, srećan sam što mogu da te zovem prijateljem", rekao je Novak Đoković prije par nedjelja na Rolan Garosu, gdje je Vavrinka odigrao svoj posljednji meč.

Upravo na tom mjestu, Vavrinka je nanio Đokoviću najteži poraz u karijeri. Bilo je to u finalu Rolan Garosa 2015. godine kada je Nole pobijedio Nadala i djelovalo je da će osvojiti grend slem pehar, ali je Švajcarac zaigrao najbolji tenis u životu i dobio je 3:1.

Ukupno su igrali 27 puta u karijeri i Đoković ima čak 21 pobjedu, ali taj poraz na Rolan Garosu - i zatim u finalu US Opena 2016. godine - svakako su dokaz da su imali lijepo rivalstvo. Uprkos tome, Đoković nikada ništa ružno nije ni pomislio da kaže o velikom Stenu, kao ni Sten o njemu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:13 Novak Đoković hladno pozdravio Artura Rinderkneša na mreži Izvor: Tennis TV Izvor: Tennis TV

(MONDO)