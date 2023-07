Ja bih bio zapanjen da ga neko ovdje pobijedi! Vavrinka sipao komplimente o Novaku: Najbolji na svijetu...

I dok drugi osporavaju, Sten Vavrinka nema problem da kaže da je Novak Đoković najbolji teniser svijeta.

Izvor: YouTube/Edimator/Screenshot

Novak Đoković savladao je Stena Vavrinku prije nego što je počeo "policijski čas" u Londonu (6:3, 6:1, 7:6) i plasirao se tako u osminu finala Vimbldona gdje će igrati protiv Hurkača. Uprkos tome što se meč igrao u kasnim večernjim časovima, Nole je bio raspoložen poslije susreta i "pola u šali, a pola u zbilji" govorio je kako su njih dvojica starci, da bi na konferenciji za medije pričao i o svojoj ishrani i dijeti zbog koje svakako ne djeluje kao običan 36-godišnjak.

S druge strane Sten Vavrinka, iako samo dvije godine stariji od Đokovića, imao je problema sa kilogramima prethodnih godina i dobro zna kakva sve odricanja se srpski teniser prihvatio da bi bio najbolji na svijetu, tako da je na konferenciji za medije pošteno nahvalio svog protivnika.

"Bio je to težak meč kao što sam očekivao, ali Đoković je najbolji na svijetu. Možda neko i može da ga pobijedi, jedan meč može da odvede u mnoge scenarije, ali ja bih bio zapanjen da se to dogodi ovdje. Teško je bilo igrati protiv njega na Vimbldonu", kazao je iskreno Švajcarac i dodao da je srećan zbog svog nastupa jer se borio do kraja, ali nije vrijdilo: "Nisam na njegovom nivou igre, ili bilo čega. Probao sam da odigram najbolji meč..."

Sten Vavrinka, koji je već i prije meča održavao bukvice novinarima koji su potcjenjivali Đokovića, kazao je da ga je posebno inspirisalo što je igrao na Centralnom terenu, ali da je bio svjestan da je 7. jula 2013. godine - Nole doživio posljednji poraz na njemu i da je zato imao male šanse.

Takođe, napomenuo je da trenutno ne razmišlja o kraju svoje igračke karijere pošto je objasnio da nije uslovljeno "fizičkim stanjem nego motivacijom", uz dodatak da toga u ovom trenutku ima napretek.

