"MOŽEMO OBOJE DA PASEMO, ZAJEDNO!" - Hit reakcija Srpkinje: Natalija saznala šta je Novak Đoković rekao o njoj!

Srpska teniserka Natalija Stevanović nema ništa protiv da zajedno sa Novakom Đokovićem "pase" u Londonu!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Twitter/Wimbledon/printscreen

Natalija Stevanović (28) pravi je hit na Vimbldonu pošto je kao 225. igračica planete, nakon tri kola kvalifikacija, pobijedila i dva meča u glavnom žrijebu. Nakon nevjerovatnih dešavanja u životu i karijeri, teške bolesti, razmišljanja o kraju karijere, velikim pauzama i operacijama, Srpkinja se u velikom stilu pojavila na grend slemu! Zato je svaka njena pobjeda velika kao Novakova titula, pa i ona "proba" travu na Vimbldonu.

U budućnosti bi to mogli da urade zajedno, saglasni su Novak Đoković i Natalija Stevanović. Nakon pobjede nad Tamarom Korpač, djevojka iz Niša je govorila o ideji da u društvu najboljeg tenisera svih vremena jede travu na kojoj se igra prestižni turnir!

"Možemo da pasemo! Znaš kako! Možemo da pasemo bez problema oboje", rekla je Natalija i nastavila: "To mi je jako lijepo što čujem. Naravno, Novak da priča o meni je fenomenalno, zar ne?! Ovjde smo se stalno nekako mimoilazili, jer svako gleda da bude što manje u kompleksu, jer to troši puno energije. Stvarno se nadam da će on svojim putem, a ja svojim, pa dokle god... Iako se izgubi sutra, nema veze, poješće se parče trave!"

Pogledajte kako je Natalija "probala" travu u Londonu:

Izjava nakon pobjede u drugom kolu bila je "nastavak" konverzacije koju preko medija vode najbolji srpski sportista i jedna od junakinja ovogodišnjeg Vimbldona. Natalija je još tokom kvalifikacija okusila travu u Londonu, po ugledu na Novaka Đokovića, koji se oduševio kada je to saznao od novinara koji prate treći grend slem sezone.

"Nisam je vidio, ali joj čestitam, to je fantastičan uspjeh. Nije mnogo ljudi očekivalo od nje da se kvalifikuje i da pobijedi favorita, djevojku koja je igrala finale ovdje. Impresivan rezultat. Nisam Nataliju mnogo puta vidio u životu. Znam da je dolazila u centar u Beogradu da trenira nekoliko puta, pa je poznajem površno. Kao svaki igrač i igračica koji se probija u Srbiji, ima moju punu podršku nadam se da će joj ova pobeda biti podstrek. Ha-ha, fantastično! Nisam znao da je jela travu, nadam se da ćemo je jesti zajedno", ispričao je tada Đoković, a to je očigledno mnogo prijalo teniserki.

Inače, srpsku teniserku u trećem kolu očekuje izuzetno težak posao, pošto će joj protivnica biti češka igračica Petra Kvitova. Iskusna teniserka postavljena je za osmu nositeljku na turniru koji je svojevremeno dva puta osvajala, a drugo mjesto joj je najbolji plasman na WTA listi u karijeri.

