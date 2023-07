UŽIVO ĐOKOVIĆ - VAVRINKA: Novak čeka da izađe na teren, a ne zna hoće li mu DOZVOLITI da završi meč!

Novak Đoković igra protiv Stea Vavrinke u trećem kolu Vimbldona.

Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant

Novak Đoković igra protiv Stena Vavrinke u trećem kolu Vimbldona. Pobednika već čeka Hubert Hurkač koji je ranije završio svoj posao. Srpski i švajcarski teniser čekaju ceo dan da izađu na Centralni teren, jer se taj duel bio poslednji na najvećem terenu u kompleksu.

Moraće da razmišljaju i o ograničenjima koje su postavile gradske vlasti. Naime, tenis može da se igra najkasnije do 23 sata po lokalnom, odnosno do ponoći do našem vremenu. Ukoliko do tada ne bude rešeno pitanje pobednika meč će se pomeriti za subotu, a to je nešto što ne žele ni jedan ni drugi, jer je duel osmine finala planiran za nedelju.

