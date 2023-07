Vimbldon odbio Novakov zahtjev! Đoković ih upozorovao, tražio da promijene jedno pravilo - niko ga nije slušao!

Novak Đoković upozoravao je organizatore Vimbldona, ali ga niko nije slušao...

Novak Đoković igra protiv Stena Vavrinke na Vimbldonu. Njihov meč zakazan je za posljednji na Centralnom terenu, ali zbog pravila i zakona koji važi u Londonu nije sigurno da će završiti meč u petak uveče. Upozoravao je sprski teniser organizatore još prošle godine, molio ih da promijene pravilo, ali ga niko nije slušao.

Naime, prema pravilima meč mora da se završi do 23 časa po lokalnom, odnosno do ponoći po srpskom vremenu. Ukoliko srpski i švajcarski teniser ne riješe pitanje pobjednika do tada meč će se pomjeriti na subotu, a to nijedan ni drugi ne žele, jer je duel osmine finala zakazan za nedjelju. Problem je napravio duel Stefanosa Cicipasa i Endija Mareja koji je u četvrtak uveče pomjeren baš zbog tog pravila. Taj meč je "upao" u raspored i utiče na srpskog asa.

Program na najvećem terenu počinje u 13.30 po tamošnjem vremenu (14.30 po našem) i Novak ih je još prošle godine molio da pomjere početak za par sati kada postoje problemi. Da su to učinili vjerovatno bi Novak i Sten bili blizu završetka meča.

"Priča se o pomjeranju početka mečeva na najvećim terenima i ne vidim razlog zašto se to ne bi dogodilo. Sada dajemo i intervjue na terenu i to ranije nije bio slučaj. Većina igrača bi se složila sa ovim. Na sve to postoje i vremenski uslovi koji su poznati u Londonu i ako ste posljednji na Centralnom terenu izvjesno je da će meč da se igra pod zatvorenim krovom", rekao je tada Đoković.

Pored organizatora koji imaju glavnu riječ na tu temu, pita se i zvanični brodkaster, a to je "Bi-Bi-Si" i ni oni nemaju želju da mijenjaju pravila. "Nemamo namjeru ništa da mijenjamo, naravno da svakog dana pratimo situaciju i dešavanja, ali nemamo u planu da pomeramo početak mečeva", poručila je Sali Bolton, izvršna direktorka Ol-ingland kluba na kom se igraju mečevi na Vimbldonu.

