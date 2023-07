Američki novinar napisao je zanimljiv tekst o odnosu Novaka Đokovića sa navijačima.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković osvojio je 23 grend slem titule u karijeri, na Vimbldonu će pokušati da podigne 24. pehar na nekom od četiri najveća turnira i po mnogima ga to čini najboljim teniserom svih vremena. Tako je jedan tekst koji je napisao "Američki magazin" napravio pravu buru. Naslov je dovoljan - "Novak je vjerovatno najbolji ikada. Zašto ga navijači mrze?" Novinar Džejk Martin pokušao je da objasni sve to.

U tekstu je naveo sve njegove uspjehe, pa je onda pričao o odnosu sa navijačima. "Njegova nepopularnost na Zapadu je velika. Narativ je takav da se priča o incidentima na terenu i van njega. Uprkos svemu, možda ga je teško voleti, ali je on nevjerovatna sportista, divan otac i sjajan čovek. Ne mogu da ne budem njegov fan", napisao je Džejk.

Podsjetio je i na Novakove početke kada je često na terenu volio da se šali na terenu i da glumi, odnosno da pravi poteze koje rade Šarapova, Nadal i drugi i da zasmijava sve, kao da je upravo to ubrzo počelo da nervira mnoge. "Onda je došla korona i Novakova odluka da se ne vakciniše, to je otišlo toliko daleko da je deportovan iz Australije zato što nije želeo da promijeni svoj stav. Zbog toga nije dobio dozvolu da igra na US openu prošle godine, a tamo je po mnogima bio glavni favorit za titulu. Đoković je sve vrijeme objašnjavao da nije antivakser i da samo brine o svom tijelu, kao vrhunski sportista koji obraća posebnu pažnju na sve, ima poseban režim ishrane. Toliko ekstreman režim da to ne bi mogao vjerovatno ni njegov drugar Tom Brejdi da izdrži.", piše u nastavku teksta.

Vidi opis Zašto ljudi mrze Đokovića? Amerikanac tekstom šokirao planetu: "Novak je pokvario njihov plan, pa ih je razbio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: FoNet/AP/Alastair Grant Br. slika: 20 20 / 20

Onda je Martin napisao i rečenicu kojom je vjerovatno i najbolje opisao zbog čega su pojedini navijači protiv Srbina. "Ako već ulazim u raspravu, onda bih rekao da je najveći razlog zbog kog Noleta ne vole to što je 'razbio' njihov omiljeni Fedal par. Tako zovu rivalstvo Federera i Nadala. Oni su započeli to rivalstvo u zlatnoj eri tenisa. Od njih su napravili nešto nevjerovatno, nešto svečano, divno i nešto u čemu nisi mogao da postavljaš previše pitanja kako ne bi uništio tu idiličnu auru koja je kreirana oko njih dvojice."

Zatim je nastavio da objašnjava detaljnije. "Dok su njih dvojica pravili to rivalstvo pojavio se Đoković, kao neželjeni uljez. Trebalo je da bude tu da malo prodrma stvari, da bude izazivač, samo kako stvari ne budu previše dosadne, možda da osvoji ponešto, kao Australijan open 2008. godine. Nije bio plan da ih sve pobijedi. Onda se pojavio i Endi Marej, a kada je Novak pobijedio Federera na njegovom terenu u finalu Vimbldona 2019. godine bilo je jasno da taj san medija o Fedalu više ne postoji i da ih je Srbin razbio. Ne samo da im se približio, nego ih je prestigao i po brojkama. Mogao je 2021. da osvoji kalendarksi grend slem, nešto čemu ni blizu nisu bili ni Rodžer ni Rafa. Već tada je bilo jasno da ako nije GOAT (najbolji ikada), da je onda na tom putu."

Imao je autor teksta dosta pohvala na račun srpskog igrača. "Vimbldon je u toku, tamo igra vjerovatno najbolji igrač ikada i zbog svega što se događalo nema toliku pažnju kao što zaslužuje. Da, pravio je probleme ljudima koji su zaduženi za odnose sa javnošću, bio im je noćna mora vjerovatno, ali je unikatan sportista. Nije proizvod svjetskih medija niti firme koja se bavi odnosom sa javnošću niti određenog brenda. On je antiteza Fedala. Posvećen je otac, hrišćanin. Kao teniser, gledajući igru, je vjerovatno perfekcija i nešto što tenis nikada nije vidio. Njegovo kretanje, udarci, držanje, anticipacija, niko mu nije ravan. Što je još važnije, sa mentalnog aspekta zna tačno šta treba da radi na terenu u svakom trenutku i deluje da niko ne uživa kada je pod pritiskom više od njega.. On je fenomen koji je imao tu nesreću da igra u eri još dva fenomena koji su imali taj benefit da su odrasli u Zapadnoj Evropi i da su od starta učeni i pravljeni za velika dela. Sa druge strane je bio kontrast, Đoković, dječak koji je rođen u Istočnoj Evropi u vrijeme rata."

Vidi opis Zašto ljudi mrze Đokovića? Amerikanac tekstom šokirao planetu: "Novak je pokvario njihov plan, pa ih je razbio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Šta je glavni problem? Opisao je Džejk i to. "Đoković je čovjek koji ima mane, vidjelo se to više puta, ali koji to sportista nema nijednu manu? Njegov zločin je to što ne želi da 'igra njihovu igru', tu mislim u igru koja se dešava van terena i koju Zapadni mediji mnogo vole. Ima svoje principe, naglašava to stalno i možete da se ne slažete sa njegovim pogledom na određene stvari, ne slažem se ni ja sa nekima kao autor ovog teksta, ali postoji nešto vrijedno divljenja u tome što ne odustaješ od svog stava. Ne ponavlja floskule, ne govori ono što svi žele da čuju. Još jednom, možete da se ne slažete ni sa njegovim stavom oko vakcinacije, ali njegovi rekordi i sve što radi na terenu potvrđuju da je najbolji ikada, a to što je bio spreman da žrtvuje svoje zavještanje za ono u šta vjeruje, to govori još više o svemu. Nije osoba koja se krije u senkama i u magli, stoji na otvorenom , ne krije se ni od čega."

Na kraju teksta imao je poruku za sve. "Kao osoba koja je odrasla gledajući temparamentnog Džona Mekinroa i koja je videla da je to od ljudi izvlačilo pomiješana osjećanja, kod Novaka nema toliko pomiješanosti. Više je ljudi koji ga ne vole i koji to izražavaju otvoreno, čak ga i dehumanizuju i demonizuju. Možda je teško voljeti Novaka Đokovića, tačno je da on sa određenim potezima u tome ne pomaže. Međutim, on je nevjerovatan sportista, divan otac i sjajno ljudsko biće. U potpunosti je čovjek i bilo dobro ili loše, ne možete da mu se ne divite zbog toga", zaključuje se u tekstu.

BONUS VIDEO: