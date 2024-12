Nezapamćen napad na Novaka: Italijani izmislili zavjeru Đokovića i Kirjosa!

Nevjerovatne vijesti iz Italije gdje su sada napali Novaka Đokovića da se udružio sa Kirjosom u namjeri da "skine" Sinera.

Srpski teniser Novak Đoković novu sezonu počinje u Brizbejnu gdje će igrati i u singlu, ali i i u dublu. Njegov partner biće Nik Kirjos i to je izazvalo veliku pažnju medija, a nije mnogo trebalo da počnu da "učitavaju" i druge stvari u tu Đokovićevu odluku, tako da su ga sada sramno napali da podržava napade na Janika Sinera zbog toga?!

Italijan, prvi teniser sveta, dva puta je bio pozitivan na doping testu u martu, potom je čitav slučaj zataškan dok nije "oslobođen", a iako mu je Đoković pružio podršku - iako nije morao - sada su ga upleli u potpuno neverovatnu stvar.

Zbog toga što igra sa Kirjosom, Italijani vide zavjeru da je protiv Janika Sinera, jer je Australijanac jedan od njegovih najvećih kritičara. Izgleda da misle da moraju da misle apsolutno sve isto, a ne zaboravimo da su Đoković i Kirjos do pre dve godine bili neprijatelji. Zaista besmisleno.

"Ja ignorišem ono što priča Nik Kirjos, ali to je doprlo do Novaka Đokovića", rekao je bivši teniser Gvido Monako koji je danas komentator na "Tenismaniji" i potom je dodao: "Čim je on odlučio da igra sa Nikom dubl u Brizbejnu, to znači da podržava njegov stav o Sineru. Njihov odnos koji se nastavlja poslije Kirjosovog lupetanja, inače negativnog za tenis, mene uznemirava. Ja sam za ignorisanje Kirjosa“.

"Ako se Siner i Kirjos sastanu na Australija openu, Janik će njega tretirati kao bilo kog drugog protivnika. Ali mi ostali treba da ga ignorišemo jer on uvijek pljuje po tenisu, pa čak i kada nije mogao da igrao, stalno je to radio. Hajde da se ponašamo prema njemu onako kakav je", dodaje Monako i podsjeća:

"Problematičan momak koji je napravio više štete tenisu nego dobrog. Hajde da mu, citirajući ga u važnim stvarima, ne dajemo značaj koji on nema. Treba da manje pričamo o njemu, inače igramo njegovu igru".

Šta je Đoković rekao o Sineru?

Baš suprotno od toga je uradio Monako i napravio je teoriju zavjere pred Australijan open, posebno ako svi znamo da je Đoković imao jasan stav o Sineru. Štaviše, Italijan se zahvalio što je Nole stao uz njega, tako da nije bilo nikakve potrebe da se povede diskusija da mu "Nole radi o glavi".

"Mnogi igrači, koje neću da imenujem, a siguran sam da znate koji su, imali su slične ili iste, u suštini iste slučajeve, a nisu imali isti epilog. I sada je pitanje da li je tu stvar u novcu, u tome da li teniser ima novca da plati advokatskoj kancelariji koja će efikasnije zastupati njegov ili njen slučaj..."

"Zaista ne znam, da li je to slučaj ili nije? To je nešto za šta mislim da bismo zajedno svi trebalo da bolje istražimo, da pogledamo u sistem i da shvatimo kako da nam se ovakvi slučajevi ne događaju. Ne mislim samo na konkretan slučaj, već na to da napravimo standard prema kojem će svaki igrač, bez obzira na svoj renking na ATP listi ili status ili svoj profil, moći da dobije isti tretman. U suštini, to je moje mišljenje o tom slučaju i moj pogled na čitavu stvar nakon svega što smo čitali i vidjeli i o čemu smo pričali posljednjih dana", rekao je između ostalog Đoković.

Podsjetimo, konačnu odluku o Sineru trebalo bi da donese Sud za sportsku arbitražu u Lozani tokom februara.