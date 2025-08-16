logo
Adetokunbo bije saigrače u reprezentaciji Grčke: Divljački udario Larencakisa pred svima!

Autor Dragan Šutvić
Neshvatljiv potez najboljeg grčkog košarkaša.

Janis Adetokunbo tuče saigrače Izvor: giannispan_/TikTok

Grčki NBA superstar Janis Adetokunbo (30) pridružio se treninzima reprezentacije, a na utakmici protiv Crne Gore je divljački udario svog saigrača Janulisa Larencakisa (31). Iako su godinama saigrači, nešto je do te mjere iritiralo Adetokunba da je veoma snažno "preko" saigrača udario Larencakisa po glavi, dok se košarkaš Olimpijakosa nije spremao.

Nakon udarca se nije Adetokumbo nasmijao, niti je bilo znakova da je u pitanju "drugarska" ćuška, koja to i nije bila, već pravi udarac, na koji ne bi svi ostali bez reakcije ko Larencakis. Ipak, očigledno je da iskusni bek poštuje hijerarhiju i lidera svog tima. 

Janis Adetokunbo tek se ovog vikenda pridružio saigračima na timskim treninzima za Eurobasket (27. avgust - 14. septembar). Do sada nije imao pravo da bude među njima tokom rada jer njegov NBA tim Milvoki Baksi nisu izdali neophodnu dozvolu za to.

Očekuje se da Adetokunbo igra prvi pripremni meč za Evropsko prvenstvo 20. avgusta, protiv Letonije, dok će dva dana nakon toga igrati protiv Italje, a onda i u "generalnoj probi" protiv Francuske, 24. avgusta.

Evropsko prvenstvo počinje 27. avgusta, a Adetokunbo i saigrači igraće u grupnoj fazi na Kipru, protiv Italije, Španije, Bosne i Hercegovine, Gruzije i domašina, Kipra. Svi mečevi biće igrani u Limasolu, a četiri ekipe proći će u nokaut fazu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

