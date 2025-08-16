Da li će Janis da propusti Eurobasket: U Milvokiju bijesni zbog "arogantnih i agresivnih Grka"

U Milvokiju su navodno bijesni na Grčku federaciju i njihovo ponašanje i situacija se dodatno zakomplikovala. Spekuliše se već neko vrijeme da bi moglo to da utiče i na njegovo učešće na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

Da li će Janis Adetokumbo da propusti predstojeće Evropsko prvenstvo (od 27. avgusta do 14. septembra)? Opasnost postoji. Grčki savez nije završio sve što je potrebno sa uplatom osiguranja Milvokiju i na toj relaciji je nastao problem. Bez odobrenja njegovog kluba, neće moći da igra za nacionalni tim.

O svim tim problemima pišu i grčki mediji i situacija je daleko od idealne. Navodno su čelni ljudi grčkog Saveza napravili problem, to se ne dopada Milvokiju i situacija je "zategnuta". Janis hoće da igra, ima želju i sa njim i bez njega u timu razlika je ogromna. Ali, moraće da uplate novac što prije...

"U Milvokiju su frustrirani ponašanjem Grčke federacije, optužuju ih za arogantnost i za neprofesionalnost. Nisu ispoštovali rokove uplate za osiguranje i postoji loša komunikacija. Uz to su ljuti i zbog 'agresivnog tona' koji imaju u korespondenciji sa američkom stranom", navodi se u tekstu grčke "Gazete".

Janis još uvijek nije igrao na pripremnim utakmicama za Grčku, čeka se uplata osiguranja, inače neće moći da zaigra za reprezentaciju. Postoji mogućnost da će, ako ne bude problema, da odigra prve mečeve tek na Eurobasketu.

