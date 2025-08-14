logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janisu Adetokumbu zabranjen nastup na Eurobasketu?

Janisu Adetokumbu zabranjen nastup na Eurobasketu?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Veliki problem za reprezentaciju Grčke pred Eurobasket, Janis Adetokumbo i dalje na čekanju.

baksi zabranili adetokumbu da igra za grcku Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Traje saga oko nastupa Janisa Adetokumba za reprezentaciju Grčke. Nekadašnji MVP NBA lige još uvijek neće obući dres "helena", pošto su Milvoki Baksi stavili zabranu. Nije igrao protiv Srbije na pripremnom turniru na Kipru, propustiće i meč protiv Crne Gore u Solunu, a sada je postao upitan njegov nastup na Eurobasketu.

Grčka reprezentacija i Janis čekaju pismenu dozvolu Baksa, prenosi "Eurohoops". Kako se navodi, iz njegovog kluba moraju da daju dozvolu jer polisa osiguranja FIBA ne pokriva njegovu punu godišnju nadoknadu u slučaju povrede, a sve se određuje na osnovu njegovog ugovora. 

Prema dogovoru NBA i FIBA, igračima je dozvoljeno da treniraju sa reprezentacijom 28 dana prije prvenstva, a pošto će Grci igrati 28. avgusta, Janis je imao dozvolu da trenira i igra od 1. avgusta.

Kada se očekuje da zagra?

Janis bi trebalo da zaigra 20. avgusta protiv Letonija, a onda i dva dana kasnije protiv Italije, kao i na posljednjem testu protiv Francuske, ovaj meč zakazan je za 24. avgust. Trebalo bi da zvijezda Milvokija dotad riješi sve probleme sa osiguranjem koji predstavljaju veliki problem reprezentaciji Grčke, ali mu i dalje fali jedan papir.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:46
Adetokumbo i Parker napunili kokicama auto Sterlinga Brauna
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janis Adetokunbo košarka Grčka Milvoki

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC