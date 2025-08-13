logo
Evropa bruji o nasljedniku Janisa Adetokumba: Svi u šoku zbog nove košarkaške senzacije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mladi košarkaš Barselone Mohamed Dabone neodoljivo podsjeća na NBA zvijezdu Janisa Adetokunba.

Mohamed Dabone podsjeća na Janisa Adetokunba Izvor: EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU/ NBACentral/Printscreen

Barselona ima čudo od djeteta. Trinaestogodišnji Mohamed Dabone je priključen prvom timu Katalonaca i već je postao prava košarkaška senzacija. Igra na poziciji centra, ima 210 centimetara, a na prvi pogled podsjeća na NBA zvijezdu Janisa Adetokunba. Ne samo zbog fizičkih karakteristika, već i zbog stila igre.

Dabone radi sve na terenu - skače, blokira, šutira trojke, a neki ga porede i sa francuskim centrom Viktorom Vembenjamom.

Ko je Mohamed Dabone?

Rođen je u Burkini Faso. Nije ni čudo što ga je Barselona zajedno sa Sajonom Keitom (17) priključila prvom timu, pošto je u ACB ligi za mlađi uzrast bilježio nestvarne rezultate. Izdvaja se njegova partija u finalu protiv Real Madrida kada je postigao 22 poena, uz 26 skokova i sve to uz indeks korisnosti 48. Na turniru "Villa de La Orotava" je podigao ljestvicu, pa protiv najvećeg rivala ubacio 31 poen, zabilježio 19 skokova, četiri blokade i indeks korisnosti od 45.

Takođe, bio je učesnik Evroliginog turnira gdje je odmjerio snage sa starijim igračima i prosječno bilježio 12 poena, 7,3 skoka i 1,3 blokade.

Tagovi

Janis Adetokunbo KK Barselona

