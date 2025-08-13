Trinaestogodišnji dječak potpisao za Barselonu: On je čudo od košarkaša!

Mohamed Dabone ima svega 13 godina i u sezoni pred nama niće pridružen prvom timu Barselone

Barselona ne želi mlade talente samo u fudbalu, klub iz Katalonije razmišlja o budućnosti i kad je košarka u pitanju. Zbog toga je Mohamed Dabone pridružen prvom timu sa svega 13 godina. Međutim, mnogi sumnjaju u istinitost podataka o momku iz Burkine Faso jer njegova visina već sad dostiže 210 centimetara.

Dabone još nema 14 godina (napuniće u oktobru), bio je veoma važan igrač Barselone u U16 selekciji. Zbog utakmica koje je prikazao, a naročito i zbog fizičkih sposobnosti, Barselona je riješila da košarkašu od 13 godina produži ugovor. Ideja je da dječak iz Burkine Faso trenira sa prvim timom čitave sezone.

So young, so talented



Just 13 years old and Mohamed Dabone already dominated in#NextGenEuroLeaguethis season with@FCBbasket#adidasbasketballpic.twitter.com/O9JYhusemU — EuroLeague (@EuroLeague)June 13, 2025

Osim Dabone, prvotimcima je pridružen i Sajona Keita. Ideja Barselone je, naravno, ulaganje u budućnost ovog kluba, ali i jedan od načina da se spriječi sve sveći odliv talenata u NCAA ligu koja nudi više nego primamljive ponude mladim talentima (obrazovanje, platu i sport).

Dabone je u ACB Mini kupu prošle sezone bilježio nevjerovatnu statistiku, proglašen je za najboljeg igrača u meču protiv Real Madrida kad je ubacio 22 poena, 26 skokova i sve to uz indeks korisnosti od 48. Protiv istog kluba, samo na turniru "Villa de La Orotava" košarkaš iz Burkine Faso je ubacio 31 poen, zabilježio 19 skokova, četiri blokade i indeks korisnosti od 45.

Mohamed Dabone, nascut a Burkina Faso i que encara no te els 14 anys, passarà a la disciplina del primer equip.

El Barça te una plantilla relativament “vella” però segurament tindrà al jugador més jove de la@LigaEndesai la@EuroLeague…https://t.co/lYPQteHdHE — Joan Carles Calbet (@jccalbet)August 12, 2025

Njegova igra nije dobila na značaju samo ove godine, dok je bio još mlađi, 2023. je na turniru "Leukemia Foundation" postigao 25 poena, 14 skokova, šest blokada i imao indeks korisnosti od 40 u finalu protiv Reala.

