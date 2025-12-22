Mirko Mikić zadovoljan polusezonom Borca m:tel: U igri smo i za prvo mjesto, ali pad u finišu moramo ispraviti

Rukometaši banjalučkog Borca m:tel završili su prvi dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine na petom mjestu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Crveno-plavi su trijumfom nad Derventom u Banjaluci (29:26) okončali jesenji dio sezone. U prvoj polusezoni su zabilježili osam pobjeda, jedan remi i četiri prvenstvena poraza što je donijelo petu poziciju sa 17 bodova, pet manje u odnosu na vodeći Izviđač iz Ljubuškog.

Trener banjalučkih rukometaša Mirko Mikić generalno je zadovoljan rezultatima i igrom svojih izabranika s obzirom na sve turbulencije koje je Borac prošao od početka sezone.

"Nije mi nešto pretjerano bitno mjesto na tabeli, s obzirom na to da je bodovna razlika između prvog i petog ili šestog mjesta gotovo minimalna. Svi smo tu u nekoliko bodova i jasno je da smo još uvijek u igri, čak i za prvo mjesto", rekao je Mikić za naš portal.

Strateg Borca zadovoljan je otvaranjem sezone i većim dijelom jesenje polusezone, ali je priznao da je ekipa imala vidljiv pad u završnici.

"Dvije trećine polusezone bile su dosta dobre, ali nisam zadovoljan padom u finišu. Tu smo morali biti konkretniji, agresivniji i pametniji u određenim situacijama".

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Mikić je kao jedan od ključnih razloga pada forme naveo kratak roster i veliki broj minuta koje su nosili nosioci igre.

"Koristili smo mali broj igrača i došlo je do zamora kod lidera ekipe. Znali smo da će to biti problem, zato smo insistirali na dobrom pripremnom periodu. Jezgro ekipe igralo je po 45–50 minuta po utakmici, a svaka povreda dodatno nam je remetila rotaciju", objasnio je trener Borca.

Posebno je apostrofirao utakmice protiv Slobode u Tuzli i Zrinjskog u Mostaru kao one u kojima je ekipa morala pružiti znatno više.

"Najnezadovoljniji sam utakmicom u Tuzli. Imali smo ozbiljne ambicije, a bili smo potpuno neprepoznatljivi i van svega što smo trenirali. Smatram da je moralo bolje i u Mostaru, iako nas je tada poremetila povreda Nikše Petrovića", dodao je Mikić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Uprkos svemu, šef stručnog štaba Borca je istakao da je početak sezone premašio njegova očekivanja i dao dodatni motiv ekipi za nastavak prvenstva.

"Otvaranje sezone bilo je mnogo bolje nego što sam mislio i to nam je dalo elan za dalje. To je sigurno motiv za drugi dio sezone".

Planovi za nastavak prvenstva uključuju oporavak povrijeđenih igrača, veću minutažu za mlađe rukometaše, ali i potencijalna pojačanja.

"Nadam se da ćemo uspjeti oporaviti važne igrače i više uigrati one koji su manje igrali. Takođe, volio bih da dovedemo minimum dva igrača kako bismo ozbiljno konkurisali za bolji plasman", naglasio je trener Borca.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Kao prioritet izdvojio je poziciju pivotmena.

"Neophodan nam je igrač na poziciji pivota, koji može igrati i u napadu i u odbrani. Uvijek tražim prije svega dobrog defanzivca. Eventualno i još jedan bek, ali mnogo zavisi od stanja Nikše Petrovića do početka drugog dijela sezone. Uglavnom, zadovoljan sam čak i zbog tog očekivanog pada, mada smatram da smo u Tuzli i Mostari morali bolje", zaključio je Mikić.

(MONDO)