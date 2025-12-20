RK Borac m:tel srušio Barselonu!

Crveno-plavi su savladali Katalonce.

Generacija 2012-13 Rukometnog kluba Borac m:tel srušila je Barselonu na "Lokomotiva kupu", koji se održava u Brčkom!

Puleni Srđana Bilandžića nalaze se u grupi B, zajedno sa ekipama Barselone, Partizana, Krškog i domaće Lokomotive. U dosadašnjem toku takmičenja ostvarili su dvije pobjede i remi, a posebno je upečatljiv trijumf nad dječacima iz Barsine škole rukometa.

Banjalučki klinci su taj meč riješili rezultatom 29:28, Beograđane su porazili razlikom od šest golova (27:21), dok je meč sa ekipom Krškog završen bez pobjednika (19:19). Za plasman u polufinale, presudan je meč sa "lokosima", koji se igra kasnije tokom dana.

U drugoj grupi, kad je riječ o ovoj generaciji, nastupaju Zagreb, Vesprem, Verija (Grčka) i sarajevski Sedmerac.

Turnir se završava sutra, a za Borac m:tel na ovom turniru nastupaju Andrej Garić, Marko Musić, Luka Mićević, Nikolaj Karalić, Luka Karalić, Jan Šeranić, Stefan Miodragović, Filip Kajtez, Uroš Mitrović, Teodor Mitrović, Dimitrije Mazalica, Luka Branković, Marko Lakić i Kristijan Sliško.

