Štimac "odgovorio" Cvitanoviću: Gleda se isključivo rezultat, ovdje se ne umire u ljepoti!

"Mi smo ostvarili prioritetni cilj, osvojili prvi trofej u virtinama, sad idemo gaziti dalje“, poručio je trener Zrinjskog Igor Štimac poslije osvajanja Superkupa BIH.
Fudbaleri Zrinjskog odbranili su trofej Superkupa BIH pobjedom nad Sarajevo nakon izvođenja jedanaesteraca.
Trener Sarajeva Mario Cvitanović poslije meča rekao je da je njegova ekipa bila bolja i da se ne sjeća nijedne šanse Zrinjskog, a na to mu je odgovorio trener Zrinjskog Igor Štimac i poručio da ovo nije utakmica u kojoj se umire u ljepoti, već se gleda isključivo rezutat.
"Presrećan sam, prije svega zbog naših navijača koji nas prate, koji nas podržavaju, zbog igrača, njihovih porodica i kluba. Ja sam najmanje važan u cijeloj ovoj priči. Trofej je velik jer iza nas je enormna potrošnja, neugodan protivnik za nas. Sarajevo je izvrstan protivnik, imaju odlične pojedince i ovo je jedna od onih utakmica gdje se gleda isključivo rezultat, nije ovo utakmica za umirati u ljepoti. Mi smo ostvarili prioritetni cilj, prvi trofej u virtinama, sad idemo gaziti dalje", rekao je Štimac.
I on, kao i njegov protivnik na drugoj klupi, tvrdi da je njegova ekipa ima više šansi.
"Dobro smo taktički predvidjeli s čim bi Sarajevo moglo izaći, u tom predviđanju smo odgovorili sistemom na sistem. Svjesni smo bili njihove kvalitete u sredini, čvrstine Karlosa na te duge lopte, tako da smo to predvidjeli i dobro iskontrolisali. Mislim da smo tokom utakmice stvorili jednu, dvije šanse više od Sarajeva, možda malo bliže bili pobjedi u tom regularnom dijelu, ali pobjeda je i ovako jako slatka. Čestitke svima koji su penal izvodili, a posebno golmanu Karačiću. Istakao bih ovaj put pohvale sudijaa i sudijskoj organizaciji. Ovako se sudi fudbalska utakmica", rekao je trener Zrinjskog.
Na kraju se osvrnuo i na dalji tok sezone i borbu sa Borcem za šampionsku titulu.
"Mi vjerujemo da možemo, nastavićemo vjerovati i boriti se za svaki bod. Trebamo doći do ove pauze iza Rudara, konsolidovati se , napuniti energijom i promijeniti nekoliko stvari i mislim da će to jako dobro ići u nastavku", poručio je Štimac.