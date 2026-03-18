Štimac "odgovorio" Cvitanoviću: Gleda se isključivo rezultat, ovdje se ne umire u ljepoti!

Autor Goran Arbutina
"Mi smo ostvarili prioritetni cilj, osvojili prvi trofej u virtinama, sad idemo gaziti dalje“, poručio je trener Zrinjskog Igor Štimac poslije osvajanja Superkupa BIH.

Igor Štimac poslije Superkupa BIh Zrinjski Sarajevo Izvor: FSBiH

Fudbaleri Zrinjskog odbranili su trofej Superkupa BIH pobjedom nad Sarajevo nakon izvođenja jedanaesteraca.

Trener Sarajeva Mario Cvitanović poslije meča rekao je da je njegova ekipa bila bolja i da se ne sjeća nijedne šanse Zrinjskog, a na to mu je odgovorio trener Zrinjskog Igor Štimac i poručio da ovo nije utakmica u kojoj se umire u ljepoti, već se gleda isključivo rezutat.

"Presrećan sam, prije svega zbog naših navijača koji nas prate, koji nas podržavaju, zbog igrača, njihovih porodica i kluba. Ja sam najmanje važan u cijeloj ovoj priči. Trofej je velik jer iza nas je enormna potrošnja, neugodan protivnik za nas. Sarajevo je izvrstan protivnik, imaju odlične pojedince i ovo je jedna od onih utakmica gdje se gleda isključivo rezultat, nije ovo utakmica za umirati u ljepoti. Mi smo ostvarili prioritetni cilj, prvi trofej u virtinama, sad idemo gaziti dalje", rekao je Štimac.

I on, kao i njegov protivnik na drugoj klupi, tvrdi da je njegova ekipa ima više šansi.

"Dobro smo taktički predvidjeli s čim bi Sarajevo moglo izaći, u tom predviđanju smo odgovorili sistemom na sistem. Svjesni smo bili njihove kvalitete u sredini, čvrstine Karlosa na te duge lopte, tako da smo to predvidjeli i dobro iskontrolisali. Mislim da smo tokom utakmice stvorili jednu, dvije šanse više od Sarajeva, možda malo bliže bili pobjedi u tom regularnom dijelu, ali pobjeda je i ovako jako slatka. Čestitke svima koji su penal izvodili, a posebno golmanu Karačiću. Istakao bih ovaj put pohvale sudijaa i sudijskoj organizaciji. Ovako se sudi fudbalska utakmica", rekao je trener Zrinjskog.

Na kraju se osvrnuo i na dalji tok sezone i borbu sa Borcem za šampionsku titulu.

"Mi vjerujemo da možemo, nastavićemo vjerovati i boriti se za svaki bod. Trebamo doći do ove pauze iza Rudara, konsolidovati se , napuniti energijom i promijeniti nekoliko stvari i mislim da će to jako dobro ići u nastavku", poručio je Štimac.

