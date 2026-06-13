Bosna ostala bez uprave!

KK Bosna nema rukovodstvo.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaški klub Bosna ostao je ove subote bez Upravnog odbora!

Kako je navedeno danas iz kluba, nakon sastanka rukovodstva KK Bosna s vodećim ljudima Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i gradskim načelnicima, održanog u četvrtak, 11. juna, u prostorijama Vlade Kantona Sarajevo, danas je održana vanredna sjednica Upravnog odbora kluba na kojoj su članovi UO, na čelu s predsjednikom Dubravkom Barbarićem, podnijeli ostavke.

Zaključeno je da rukovodstvo kluba više nema političku podršku na nivou sarajevskih opština, Grada Sarajevo, Kantona Sarajevo i Federacije BiH po pitanju daljih strateških odluka KK Bosna.

"Na sastanku klub nije dobio garancije za narednu sezonu da se sa sigurnosnog aspekta i utvrđenog kalendara događaja utakmice mogu igrati u Skenderiji, niti da će predviđena sanacija krovišta i obnova unutrašnjosti biti završena do početka nastupajuće sezone. Takođe, na otvorena pitanja rukovodstva kluba o razlozima umanjenja finansijske podrške od strane Grada Sarajevo u ovoj godini i potpuno ukinute finansijske podrške od strane Opštine Centar Sarajevo - od gradonačelnika, odnosno načelnika, nisu dobijena razumna objašnjenja. Upravni odbor smatra da klub u ovoj fazi, prije početka nove sezone, treba apsolutnu podršku svih nivoa vlasti i predlaže da najveći donatori i sponzori kluba iz protekle sezone: Vlada Kantona Sarajevo, BH Telecom i Vlada Federacije BiH HITNO predlože novi saziv Upravnog odbora, uz zahtjev sadašnjeg saziva Upravnog odbora da ga ne čine članovi koji su u rukovodstvu kluba bili u prethodnim mandatima", navedeno je iz kluba, uz napomenu da se dosadašnji predsjednik i jedan od najvećih sponzora kluba Dubravko Barbarić potpuno povlači iz kluba.

Bosna je, inače, u sezoni iza nas osvojila titulu u bh. šampionatu nakon 18 godina. Vratila se, takođe, u ABA ligu nakon deceniju i po, izborivši četvrtfinale, što je faza do koje su stigli u FIBA Evropa kupu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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