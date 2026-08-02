Bivši rival Novaka Đokovića: Zašto je Srbina bilo nemoguće pobijediti na vrhuncu karijere?

Britanac Kajl Edmund je sedam puta na svojoj koži osjetio moć najboljeg svih vremena.

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Nekadašnji britanski teniser Kajl Edmund, pokušao je da objasni zašto je Novak Đoković na vrhuncu karijere bio nepobjediv. Sedam puta su igrali jedan protiv drugog i bivši as je uspio samo jednom da mu priprijeti, i to u Madridu 2018. godine.

Najveći problem njegovim rivalima je pravila promjena tempa, a Edmund je to detaljno objasnio iz ličnog iskustva.

"Mučio sam se da osvojim lak poen na svom servisu. Njegov ritern se uvijek vraćao u teren. Vidi se da zna da su njegovo kretanje i sposobnost predviđanja igre na vrhunskom nivou. Ponekad, kada je lopta idealna za napad, protiv nekih protivnika očekivao bi da će je udariti svom snagom, ali on ne gađa nužno same linije", rekao je Britanac i nastavio:

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"Uvijek igra sa sigurnom rezervom, daje lopti malo spina i oblikuje udarac, ali zna da iz takve lopte ne možeš ništa opasno da napraviš. Upravo sam to osećao kada sam igrao protiv njega. Njegovo kretanje je takvo da ga je izuzetno teško ugroziti sa osnovne linije. Gotovo nikada ne uspiješ da ga nadigraš ili slomiš u razmjenama, pa imaš osjećaj da moraš da izađeš naprijed i preuzmeš rizik, pokušavajući da pogodiš neki spektakularan udarac."

Kako je to izgledalo na mreži? "Kada izađeš na mrežu protiv većine današnjih igrača, a posebno protiv Novaka, ako je stigao da uhvati loptu sa obje ruke na reketu, proklizava i dobro se namjesti na forhend, gotovo je sigurno da će on osvojiti taj poen. Bukvalno moraš da ga natjeraš da se maksimalno istegne i da udari loptu otvorenim reketom ako želiš da imaš bilo kakvu šansu. Ono što ga čini toliko teškim protivnikom jeste to što igra istim kvalitetom i istom vrstom udarca kada je savršeno namješten, kao i kada trči. Nije važno što je u pokretu - kvalitet njegovih udaraca ostaje isti", rekao je nekada 14. teniser svijeta.

Naravno, fizička spremnost je ono što odvaja najbolje igrače od onih prsečnih, a Novak je mogao da igra na istom nivou satima.

"Fizički, sposoban je da tako igra satima. Kao što sam rekao, od prve do posljednje lopte ne osjeća se nikakav pad energije ni fizičke spremnosti. Taj nivo je uvijek prisutan i to se na terenu i te kako osjeća."

Međusobni skor

Kajl Edmund se sastao sa Đokovićem sedam puta i uspio je jednom da izađe kao pobjednik. Bilo je 2018. godine u Madridu, kada je igrao svoj najbolji tenis.

U preostalih šest međusobnih susreta Đoković je izgubio samo dva seta protiv Edmunda.

Njihov posljednji duel odigran je u drugom kolu US Opena 2020. godine. Edmund je osvojio prvi set, ali je Đoković potom preokrenuo rezultat i izborio plasman u narednu rundu.

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(MONDO)