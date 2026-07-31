Novi veliki izazov za najboljeg tenisera u istoriji.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ove sezone ima jedan neočekivan problem. Osim što mora da se bori sa deceniju mlađim rivalima, ne uspijeva da uspostavi dominaciju u mečevima, kao što je to činio tokom čitave karijere. Ovo može biti i psihološki momenat, pošto je Novak skoro sve poraze u 2026. godini doživio nakon dobijenog prvog seta.

To je jako čudno za Novaka koji je jedan od mentalno najjačih igrača na ATP turu i u prošlosti mu čuvanje prednosti nije predstavljalo problem.

Prije sezone 2026, Đoković je vezao 82 pobjede nakon osvajanja prvog seta, tako da će morati da se pozabavi ovim preokretom u svojoj igri, ako želi do 25. grend slem titule.

Vidi opis Neočekivan problem za Novaka Đokovića i njegov tim: Ovo mu se nikad u karijeri nije dešavalo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: corleve / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: corleve / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Profimedia/Peter van den Berg/ISI Photos / Alamy Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: EPA/NEIL HALL Br. slika: 5 5 / 5

Porazi Novaka Đokovića u 2026. godini:

Karlos Alkaraz – Australijan open

Džek Drejper – Indijan Vels

Dino Prižmić – Italijan open

Žoao Fonseka – Rolan Garos

Četiri od pet poraza koje je Đoković pretrpio ove sezone uslijedila su nakon što je osvojio prvi set, što će sigurno u nastavku sezone biti veliki izazov za Novaka i njegov tim.

Srpski as će uskoro početi pripreme za Sinsinati gdje se vraća prvi put od finala 2023. godine, kada je u spektakularnom finalu savladao Karlosa Alkaraza. Biće to idealna priprema za posljednji grend slem u sezonni US Open, koji je na programu početkom septembra.

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Pogledajte 00:14 Novak Đoković na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu Izvor: X/José Morgado Izvor: X/José Morgado

(MONDO)