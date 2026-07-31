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Neočekivan problem za Novaka Đokovića i njegov tim: Ovo mu se nikad u karijeri nije dešavalo

Neočekivan problem za Novaka Đokovića i njegov tim: Ovo mu se nikad u karijeri nije dešavalo

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novi veliki izazov za najboljeg tenisera u istoriji.

Novak djokovic gubi meceve poslije osvojenog prvog seta Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ove sezone ima jedan neočekivan problem. Osim što mora da se bori sa deceniju mlađim rivalima, ne uspijeva da uspostavi dominaciju u mečevima, kao što je to činio tokom čitave karijere. Ovo može biti i psihološki momenat, pošto je Novak skoro sve poraze u 2026. godini doživio nakon dobijenog prvog seta.

To je jako čudno za Novaka koji je jedan od mentalno najjačih igrača na ATP turu i u prošlosti mu čuvanje prednosti nije predstavljalo problem.

Prije sezone 2026, Đoković je vezao 82 pobjede nakon osvajanja prvog seta, tako da će morati da se pozabavi ovim preokretom u svojoj igri, ako želi do 25. grend slem titule.

  • Porazi Novaka Đokovića u 2026. godini:
  • Karlos Alkaraz – Australijan open
  • Džek Drejper – Indijan Vels
  • Dino Prižmić – Italijan open
  • Žoao Fonseka – Rolan Garos

Četiri od pet poraza koje je Đoković pretrpio ove sezone uslijedila su nakon što je osvojio prvi set, što će sigurno u nastavku sezone biti veliki izazov za Novaka i njegov tim.

Srpski as će uskoro početi pripreme za Sinsinati gdje se vraća prvi put od finala 2023. godine, kada je u spektakularnom finalu savladao Karlosa Alkaraza. Biće to idealna priprema za posljednji grend slem u sezonni US Open, koji je na programu početkom septembra.

BONUS VIDEO:

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00:14
Novak Đoković na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu
Izvor: X/José Morgado
Izvor: X/José Morgado

(MONDO)

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