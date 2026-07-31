Poslije Crvene zvezde i Železničara i Partizan poslao zahtjev čelnicima srpskog takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Poslije Crvene zvezde i Železničara i Partizan je zatražio odlaganje utakmice Superlige Srbije. Kako prenosi "Mozzartsport", crno-bijeli su poslali zahtjev za pomjeranje meča 4. kola srpskog prvenstva protiv Radničkog iz Niša.

Razlog je dug put u Kazahstan (3.000 kilometara) koji ih čeka u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto će na megdan tamošnjem Tobolu.

Utakmica na Čairu trebalo je da bude odigrana 9. avgusta, između dvije utakmice crno-bijelih na evropskoj sceni, ali će pred dug put u Kazahstan Partizan izvjesno biti slobodan. Superliga bi zvaničnu odluku trebalo da saopšti u ponedjeljak.

Vidi opis I Partizan tražio odlaganje meča u Superligi Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prethodno su pomjereni mečevi Radnički Kragujevac - Železničar Pančevo u drugom kolu i Radnik Surdulica - Crvena zvezde u trećem kolu, pa će ovo biti treće odlaganje ove sezone.

Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija između Partizana i Tobola igraće se u Beogradu 6. avgusta od 21.00, dok je revanš u Kazahstanu na programu 13. avgusta. Žrijeb za plej-of je zakazan već za ponedjeljak kada će crno-bijeli saznati potencijalnog rivala za plasman u grupnu fazu.

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(MONDO)