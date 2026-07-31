Mauro Ikardi je navodno u pregovorima sa novim klubom i mogao bi dres Galatasaraja da zamijeni za Bešiktašov.

Izvor: Instagram/mauroicardi/printscreen

Mauro Ikardi (33) je napadač koji je sjajan pred golom, umije da trese mreže, odličan je sa loptom u nogama, ali je mnogo veći problem njegovo ponašanje van terena. Jedan je od najkontroverznijih fudbalera na planeti i to je vjerovatno i glavni razlog što nije napravio veću karijeru i mnogo više uspjeha. Sada sprema i šokantan transfer.

Poslije tri i po sezone provedene u Galatasaraju sa kojim je osvojio četiri titule u domaćem šampionatu, po jedan Kup i Superkup, mogao bi da napravi najveću moguću izdaju. Tamošnji mediji pišu da nije produžio ugovor sa klubom i da sprema prelazak u redove gradskog rivala Bešiktaša i da je navodno sve blizu dogovora.

Vidi opis Argentinac sprema najveću izdaju u fudbalu: Oteo ženu prijatelju, a sad pravi šokantan transfer Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/mauroicardi/printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/mauroicardi/printscreen Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram/mauroicardi/printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram/mauroicardi/printscreen Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/mauroicardi/printscreen Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/mauroicardi/printscreen Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/mauroicardi/printscreen Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/printskrin/wanda_nara Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/screenshot/wanda_nara Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/screenshot/mauroicardi Br. slika: 13 13 / 13

Ovo bi se smatrala jedna od najvećih izdaja, posebno poslije izjava koje je davao i pričao pred svima da je za njega "Galatasaraj kao porodica" i slično. Poznato je i kakvi su turski navijači i teško je da bi prihvatili ovakvu izdaju.

Ako do transfera zaista dođe, fudbaler koji je igrao za Sampdoriju, Inter i PSŽ mogao bi sebi da napravi ozbiljne probleme. Za reprezentaciju Argentine posljednji put je igrao 2018. godine.

"Skinuo" ženu najboljem prijatelju

Mauro Ikardi je mnogo poznatiji u javnosti po svom braku sa Vandom Narom. Trenutno su u procesu razvoda, ali je njihov brak kao neka španska telenovela zaista. Posebno kada se uzme u obzir da je "oteo" ženu svom najboljem prijatelju.

Vanda je od 2008. do 2013. godine bila sa fudbalerom Maksijem Lopezom, zajedno su dobili troje djece, ali se tada dogodila prevara. Zaljubila se u Maura koji je tada važio za Maksijevog najboljeg prijatelja. Dugo su "švrljali" iza njegovih leđa, a onda su javno priznali da su u vezi. Došlo je do razvoda, a to je bio samo početak haosa.

Primjera radi, fudbaler Keita Balde je otvoreno i pred kamerama priznao da je spavao sa Vandom dok je Ikardi igrao u Interu.

Šta je sve Vanda tražila u razvodu?

Mauro Ikardi se oglasio na društvenim mrežama oko brakorazvodne parnice sa Vandom Narom i tvrdi da ona ima nerealne zahtjeve od njega kada je alimentacija u pitanju.

Traži 250.000 evra mjesečno za sebe, po 65.000 evra za njihovu djecu (imaju dvije ćerke) i 100.000 evra za kompenzaciju u razvodu. Italijanski sud je navodno odbacio njene zahtjeve, ali se očekuje žalba.

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Pogledajte 00:32 Vanda Nara, Mauro Ikardi Izvor: Instagram/somosmbaok Izvor: Instagram/somosmbaok

(MONDO)