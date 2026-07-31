"Najviše mi je žao zbog Zvezde": Filip Petrušev poslije godinu dana otkrio šta je pošlo po zlu

Košarkaš Dubaija Filip Petrušev evocirao je uspomene u crveno-bijelom dresu i progovorio o prelasku u Dubai.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije Filip Petrušev još jednom se podsjetio perioda u Crvenoj zvezdi koji nije zaokružen nekim većim uspjehom. U crveno-bijelom dresu je igrao najbolje partije u karijeri, a šta je pošlo po zlu u sezoni 2024/25? Igrali su sjajnu košarku do osvajanja Kupa, a onda je uslijedio neočekivan pad...

Filip kaže da mu je to jedno od najvećih razočarenja u karijeri, pored poraza u polufinalu Olimpijskih igara od Amerikanaca.

"Izuzev Olimpijskih igara, najveći žal u karijeri mi je ta sezona u Zvezdi. Prije Kupa bili smo u samom vrhu… Ni danas ne znam šta se dogodilo. Kao da poslije toga više ništa nije bilo isto. Imali smo pauzu od sedam dana i kada smo se vratili, jednostavno više nismo izgledali isto. Gubili smo utakmice koje smo morali da dobijemo. Osjetili smo pritisak imperativa pobjede i to se vidjelo na terenu. Kasnije smo uhvatili ritam, ali su rivali bili izuzetno zahtjevni. Bilo je svega, ali na kraju možemo da krivimo samo sebe. Povreda Bolomboja promijenila je sve. On je saigrač kakvog svaki tim poželi. Na svakom nivou pravi ogromnu razliku u odbrani. Uvjeren sam da bismo igrali plej-of Evrolige da je ostao zdrav", rekao je Petrušev za "Meridian TV".

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Iako je te sezone sve izgledalo dobro po dolasku Janisa Sferopulosa, ekipa nije izdržala intenzitet takmičenja.

"Ne računajući mene, bili smo najstarija ekipa u Evroligi, što se na kraju vidjelo i u ABA ligi i u KLS-u. Ostali smo bez energije i snage, posebno poslije nesrećnog završetka evroligaške sezone. Fizički više nismo bili na potrebnom nivou i jednostavno nismo mogli više. Možda smo na kraju izvukli maksimum iz te ekipe, što se vidi i sada, kada je uz kvalitetniji roster urađeno praktično isto."

Trajala je velika saga oko njegovog prelaska u Dubai, a sada kada je to sve iza njega, otkrio je i tamnu pozadinu priče.

"Drugi timovi su o meni dobijali loše informacije, tako da je na kraju ostao samo Dubai. Oni u to nisu povjerovali. Možda sam bio zainteresovaniji za druga dva kluba, ali su mi rekli da su dobili mnogo negativnih informacija o meni i zbog toga odustali od saradnje. Dubai je bio jedini koji mi je vjerovao."

Reprezentacija i NBA

Izvor: MN PRESS

Evocirao je uspomene na Evropsko prvenstvo 2025, gdje su stigli kao najveći favoriti i na kraju šokantno poraženi od Finaca.

"Aleksa je igrao pod velikim bolovima. Bogdan više nije bio sa nama i osjetilo se odsustvo kapitena. Finci su odigrali sjajnu utakmicu i bili su bolji od nas. Podsjetili su me na nas protiv Amerike. Sve su nas iznenadili i, iako smo vodili, jednostavno to nije bio naš dan. Bio je to čudan turnir za nas i trudimo se da ga što prije zaboravimo."

Zbog povreda koje su ga mučile tokom cijele sezone propustio je julski prozor kvalifikacija, ali je sa srpskim selektorom Dušanom Alimpijevićem u konstantnom kontaktu.

"Neprestano sam u kontaktu sa selektorom, koji je veoma motivisan, a zajedno smo izgradili pravi kult reprezentacije. To što je Jokić došao da igra kvalifikacione prozore dovoljno govori o tome koliko nam reprezentacija znači. Svjesni smo da imamo sjajan tim i ne želimo ništa da prepustimo slučaju, niti da rizikujemo da propustimo neko veliko takmičenje, jer znamo koliko možemo. Selektor je donio novu energiju i uvjeren sam da ćemo iz godine u godinu izgledati sve bolje. Zbog toga sam veoma uzbuđen."

Ne krije Petrušev da je i dalje njegova najveća želja da se dokaže na NBA sceni. "Nisam imao sreće. Većina naših igrača kad dobije priliku, iskoristi je! Znam da bih se snašao tamo. To me vuče. Ne želim da imam u glavi - mogao sam… Zato bih se vratio", zaključio je Petrušev za Meridian TV.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:22 Filip Petrušev se zagreva pred meč sa Zvezdom Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)