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Petrušev o odlasku iz Zvezde: "Kad bi ljudi znali cijelu situaciju, razumjeli bi sve"!

Petrušev o odlasku iz Zvezde: "Kad bi ljudi znali cijelu situaciju, razumjeli bi sve"!

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Filip Petrušev pričao je o odlasku iz Crvene zvezde, utakmicama koje je igrao u crveno-bijelom dresu i nekim zanimljivim detaljima.

Petrušev progovorio o odlasku iz Zvezde Izvor: MN PRESS

Filip Petrušev (26) iznenadio je mnoge odlukom da ode u Dubai. Poslije dobrih igara u Crvenoj zvezdi imao je i ponudu da ostane u Beogradu, ali je na kraju odlučio da se oproba u drugačijem izazovu. Sa novim klubom je igrao u Evroligi, osvojio je ABA ligu i sada je pričao o cijelom tom periodu i svemu što se dešavalo tada.

"Rekao bih da je tanka linija između ljubavi i hajde da kažemo 'neljubavi'. Mislim, riječ je mržnja, ali nije to toliko strašno baš. Da li mi je žao? Vjerovatno jeste, ali sam morao da se istreniram u posljednjih nekoliko godina da ne sme da me dotiče šta drugi ljudi misle. Mogao bih da... Kad bi ljudi znali cijelu situaciju, razumjeli bi sve. Ali, nije moje da pričam o tome, mnogo toga se izdešavalo", rekao je Petrušev za "Sport klub" na pitanje o odlasku iz Zvezde.

Na Malom Kalemegdanu je sarađivao sa Duškom Ivanovićem i Janisom Sferopulosom, ali je od povratka iz NBA lige radio i sa Erginom Atamanom, Jorgosom Barcokasom, Juricom Golemcem, sada će i sa Ćavijem Paskvalom.

"Generalno mi više leže treneri koji nekad viču na mene, da mi stave do znanja kad pogriješim i guraju me da budem bolji. Navikao sam na to odmalena. Zato sam imao više uspjeha sa Duškom i Janisom. Drugačiji su tip trenera naravno, ali i Sferopulos me gurao do maksimuma. Ataman i Barcokas su veliki treneri, ali ne funkcionišu tako sa igračima. Nije tu samo komunikacija, već i način rada koji mi odgovara. Nije nikakav izgovor zaista, samo kažem da mi možda više leže ti malo drčniji treneri, ta stara škola."

"Najdraže su mi pobjede protiv Partizana"

Jedno od pitanja za Filipa bilo je i o tome koju utakmicu bi volio opet da odigra, kako bi proživio iste emocije. Nije imao mnogo dileme.

"Moram dvije da izaberem, obje iz Zvezde. Derbi sa Partizanom u Evroligi, u gostima, možda čak i prvi derbi. Mali broj naših navijača, sve je protiv tebe, to su mi najupečatljivije utakmice koje nose najveću težinu i najljepše su za igranje. Izdvojio bih i Kup u Nišu kada smo gubili 15-20 razlike, pa preokrenuli. Duško je tad isključen, bio je opšti šou. Volim kad je haos, onda je interesantno", kaže Petrušev i dodaje da bi volio da dobije novu priliku u NBA ligi, ali da mu to nije prioritet trenutno.

(Sport klub/MONDO)

Tagovi

Filip Petrušev KK Crvena zvezda

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