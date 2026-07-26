Filip Petrušev pričao je o odlasku iz Crvene zvezde, utakmicama koje je igrao u crveno-bijelom dresu i nekim zanimljivim detaljima.
Filip Petrušev (26) iznenadio je mnoge odlukom da ode u Dubai. Poslije dobrih igara u Crvenoj zvezdi imao je i ponudu da ostane u Beogradu, ali je na kraju odlučio da se oproba u drugačijem izazovu. Sa novim klubom je igrao u Evroligi, osvojio je ABA ligu i sada je pričao o cijelom tom periodu i svemu što se dešavalo tada.
"Rekao bih da je tanka linija između ljubavi i hajde da kažemo 'neljubavi'. Mislim, riječ je mržnja, ali nije to toliko strašno baš. Da li mi je žao? Vjerovatno jeste, ali sam morao da se istreniram u posljednjih nekoliko godina da ne sme da me dotiče šta drugi ljudi misle. Mogao bih da... Kad bi ljudi znali cijelu situaciju, razumjeli bi sve. Ali, nije moje da pričam o tome, mnogo toga se izdešavalo", rekao je Petrušev za "Sport klub" na pitanje o odlasku iz Zvezde.
Petrušev o odlasku iz Zvezde: "Kad bi ljudi znali cijelu situaciju, razumjeli bi sve"!
Filip Petrušev
Na Malom Kalemegdanu je sarađivao sa Duškom Ivanovićem i Janisom Sferopulosom, ali je od povratka iz NBA lige radio i sa Erginom Atamanom, Jorgosom Barcokasom, Juricom Golemcem, sada će i sa Ćavijem Paskvalom.
"Generalno mi više leže treneri koji nekad viču na mene, da mi stave do znanja kad pogriješim i guraju me da budem bolji. Navikao sam na to odmalena. Zato sam imao više uspjeha sa Duškom i Janisom. Drugačiji su tip trenera naravno, ali i Sferopulos me gurao do maksimuma. Ataman i Barcokas su veliki treneri, ali ne funkcionišu tako sa igračima. Nije tu samo komunikacija, već i način rada koji mi odgovara. Nije nikakav izgovor zaista, samo kažem da mi možda više leže ti malo drčniji treneri, ta stara škola."
"Najdraže su mi pobjede protiv Partizana"
Petrušev o odlasku iz Zvezde: "Kad bi ljudi znali cijelu situaciju, razumjeli bi sve"!
Jedno od pitanja za Filipa bilo je i o tome koju utakmicu bi volio opet da odigra, kako bi proživio iste emocije. Nije imao mnogo dileme.
"Moram dvije da izaberem, obje iz Zvezde. Derbi sa Partizanom u Evroligi, u gostima, možda čak i prvi derbi. Mali broj naših navijača, sve je protiv tebe, to su mi najupečatljivije utakmice koje nose najveću težinu i najljepše su za igranje. Izdvojio bih i Kup u Nišu kada smo gubili 15-20 razlike, pa preokrenuli. Duško je tad isključen, bio je opšti šou. Volim kad je haos, onda je interesantno", kaže Petrušev i dodaje da bi volio da dobije novu priliku u NBA ligi, ali da mu to nije prioritet trenutno.
(Sport klub/MONDO)