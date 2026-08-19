Krilni napadač Crvene zvezde Loizos Loizu (23) na meti je Makabija iz Haife i Baraka Bahara, zbog povrede koja im je napravila veliki problem.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na dominantan način počela sezonu u srpskom fudbalu, ali na evropskoj sceni problemi su se pojavili mnogo ranije nego što se očekivalo. U trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona crveno-bijele eliminisao je Hapoel iz Berševe, zbog čega je Dejan Stanković otišao iz kluba, a na njegovo mjesto stigao Albert Rijera. Kod novog trenera moglo bi da bude promjena i u igračkom kadru, a ponudu za odlazak ima Loizos Loizu (23).

Krilni napadač sa Kipra stigao je ovog ljeta kao jedan od najboljih igrača izraelske lige i trebalo je da bude veliko pojačanje Zvezde na evropskoj sceni. Plaćen je 3,5 miliona evra Hapoelu iz Tel Aviva, a sada je za njega zainteresovan bivši trener crveno-bijelih Barak Bahar koji sjedi na klupi Makabija iz Haife.

Vidi opis Kipranin iz Crvene zvezde se vraća u Izrael? Barak Bahar želi pojačanje crveno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Zbog teške povrede Manuela Bensona koji je već sada završio sezonu, izraelski klub želio bi da dobije kiparskog fudbalera na jednogodišnju pozajmicu. Smatraju da će u Crvenoj zvezdi biti promjena nakon što Albert Rijera vidi sa kakvim materijalom raspolaže u novom klubu, pa bi to željeli da iskoriste i potpišu momka koji već dobro poznaje izraelski fudbal.

Kako prenose izvori iz Izraela, šanse da se ovaj posao realizuje nisu velike, ali interesovanje za krilnog napadača Crvene zvezde postoji. Uostalom, iz Izraela je prethodnih dana stizalo interesovanje i za Mohameda Abu Fanija - još jednog igrača koji možda neće u potpunosti biti po ukusu španskog stručnjaka.

Exclusive: Following the severe injury that has ended Manuel Benson season, Maccabi Haifa will consider the possibility of signing Loizos Loizou from Red Star Belgrade on loan. the chances are slim, but much depends on the new coach, Riera



Crvena zvezda i Loizosa Loizua kraj?pic.twitter.com/u5YWzEFYAS — Eliran_Exclusive (@Elirans1)August 18, 2026

Ko može da ide iz Zvezde?

Planove Izraelaca da u bliskoj budućnosti "pokupe" Abu Fanija ili Loizua kvari ideja koju je Albert Rijera već nekoliko puta predstavio javnosti, kako u direktnim obraćanjima, tako i potezima unutar klub. Svi fudbaleri koje je zatekao u Crvenoj zvezdi imaju istu šansu da se dokažu i izbore za veliku ulogu u nastavku sezone.

Za mečeve protiv Viktorije Plzenj već su na spisak licenciranih dopisani Mahmudu Bađo i Vladimir Lučić, a ostaje da se vidi da li će štoper Rodrigao i vezni fudbaler Tomaš Hendel uspjeti da se približe startnoj postavi Zvezde. Dok se Albert Rijera ne upozna u potpunosti sa igračkim kadrom koji je zatekao, jasno je da neće biti odlazaka ljetnjih pojačanja niti kupovine novih fudbalera.

Za sada je klub napustio lijevi bek Nair Tiknizjan, a uskoro će sredinu promijeniti i desni bek Nikola Stanković koji se vraća u Čukarički. Sasvim je realno očekivati da španski stručnjak i nakon tih poteza nastavi da "smanjuje" igrački kadar, iako je jasno da će najmanje jedan lijevi bek stići u klub narednih dana. Za sada je to Mihailo Ristić, a moguće je da će imati i konkurenciju.

Ko je Loizos Loizu?

Kiparski fudbaler Loizos Loizu sa samo sedam godina počeo je karijeru u Omoniji, čiji je član bio devet godina kroz mlađe kategorije i još šest godina u prvom timu. Imao je kratku i neuspješnu pozajmicu u Herenven, a zatim se u potpunosti snašao u Hapoelu iz Tel Aviva gdje je pružao odlične partije.

Crvena zvezda je za krilnog napadača izdvojila 3.500.000 evra, a on je u toku ljeta odigrao pet mečeva za srpski klub. Tri puta je nastupio u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a u revanšu protiv Larna (5:0) postigao je jedan od Zvezdinih golova. Ipak, protiv Hapoel Berševe imao je daleko manju minutažu - odigrao je 17 minuta u prvom meču i nije ulazio na teren u revanšu.

Loizu je standardni reprezentativac Kipra i već ima 47 nastupa i tri gola za nacionalni tim. Između ostalog, dres svoje reprezentacije nosio je i protiv Srbije. On je najmlađi fudbaler koji je zaigrao za seniorsku reprezentaciju Kipra i najmlađi strelac u istoriji nacionalnog tima.

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(MONDO)