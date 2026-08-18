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Zvezda hoće Srbina iz Lacija: Petar Rakov stiže na Marakanu?

Zvezda hoće Srbina iz Lacija: Petar Rakov stiže na Marakanu?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda bi htjela u svojim redovima napadača iz Serije A, Petra Ratkova

Crvena zvezda dovodi petra ratkova iz lacija Izvor: Cippitelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poslije neuspjeha u Ligi šampiona, Crvena zvezda je uplovila u more promjena. Osim glavnog trenera, uslijedile su izmjene i u igračkom kadru, pa bi na Marakanu uskoro mogao da stigne i Petar Ratkov (23) iz Lacija. Srpski prvak zainteresovan je za napadača koji je do 2023. igrao u TSC-u.

Ratkov je poslije srpske lige proveo tri godine u Salcburgu, a onda je stigao u Rim gdje nije dobio pravu priliku. Zbog toga je transfer u Beograd moguća opcija, iako je Lacio izdvojio 13 miliona evra da dovede mladog Srbina... On nije u planovima Đenara Gatuza.

Promena sredine je realna opcija, ali Crvena zvezda nije jedina koja želi Ratkova. Spominju se klubovi iz Engleske i Rusije. Ono što bi moglo da bude na strani srpskog šampiona jeste činjenica da Ratkov nije zadovoljan ponudama Dinama i Sautemptona, pa bi dolazak u Beograd možda mogao da nadomjesti tu prazninu.

Ujedno, postoji vjerovatnoća da bi Bruno Duarte, Marko Arnautović ili Džej Enema mogli da napuste Zvezdu, pa klub već sad mora da misli na zamjenu. Trenutno nije poznato da li je ideja da crveno-bijeli Ratkova dovedu na pozajmicu, ali Skaj sport javlja da bi Italijani da izvuku što približniju sumu, odnosno 13 miliona evra.

Ratkov se nije naigrao minule sezone, tek devet puta je izašao na teren. Nije se upisao na listu strelaca, a zabilježio je 247 minuta, dok je ovog ljeta na pripremama tri puta zatresao mrežu.

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Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Petar Ratkov FK Crvena zvezda Lacio

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