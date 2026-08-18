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Tiknizjan briznuo u plač na rastanku od Zvezde: "Bio sam spreman da umrem za svakog na terenu"

Tiknizjan briznuo u plač na rastanku od Zvezde: "Bio sam spreman da umrem za svakog na terenu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda se oprostila od Naira Tiknizjana, a jermenski fudbaler jednostavno nije mogao da sakrije suze u svlačionici kluba

Nair Tiknizjan briznuo u plač na rastanku od Zvezde Izvor: Screenshot/Instagram/@crvenazvezdafk

Crvena zvezda riješila je da se rastane sa reprezentativcem Jermenije Nairom Tiknizjanijem. Momak rođen u Rusiji bio je posebno emotivan na rastanku, pa prilikom pozdravljanja sa sad već bivšim saigračima nije mogao da sakrije suze. Kroz nekoliko rečenica opisao je kako se osjeća.

Nakon što je uspio da zadrži suze, Tiknizjan se obratio saigračima: "Plačem, jer sam uvijek bio iskren ovdje. Bio sam spreman da umrem za svakog na terenu. Nije uvijek sve ispalo kako treba. Hvala vam, hvala ovim ljudima", rekao je u emotivnom obraćanju.

Uslijedili su pozdravi i bratski zagrljaji sa saigračima, koji su Tiknizjaniju pružili podršku poslije riječi koje su ga potresle. Prvi mu je prišao Marko Arnautović, a onda su se smjenjivali Strahinja Eraković, Mirko Ivanić i ostali igrači Crvene zvezde.

Tiknizjan će karijeru nastaviti u Olimpijakosu, a reprezentativac Jermenije morao je da krene put Grčke jer je bratski klub na Marakanu poslao suviše dobru ponudu. Dogovor je da Olimpijakos crveno-bijelima iz Beograda uplati pet miliona evra, a navodno je transakcija već izvršena. Zvezda bi kroz bonuse mogla da zaradi još oko dva miliona evra.

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Tagovi

Nair Tiknizjan FK Crvena zvezda

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