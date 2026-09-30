Veljko Paunović i Dušan Tadić najavili utakmicu Srbije u Njemačkoj: "Stisnite se, nema obećanja osim borbe"

Pred Srbijom je izuzetno zahtevan ispit u A diviziji Lige nacija - „orlovi” u četvrtak od 20:45 gostuju selekciji Njemačke na minhenskoj "Alijanc Areni".

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Nakon uvodna dva poraza - od Grčke i Holandije, srpski tim traži bodove i preokret u takmičenju, a atmosferu i očekivanja uoči meča izneli su selektor Veljko Paunović i kapiten Srbije Dušan Tadić.

Selektor Srbije osvrnuo se na prethodne utakmice i poručio da ekipa iz njih izvlači pouke, ali da niko nije zadovoljan dosadašnjim rezultatom.

"Na prvom mjestu, rezultatski nismo zadovoljni iz prve dvije utakmice. Pogotovo smo od prve imali veća očekivanja s obzirom na to šta naša reprezentacija treba da pruži. Mislim da smo popravili utisak protiv Holandije, koja igra zahtijevan fudbal. U momentima smo igrali u zoni visokog zahtjeva. Veliki peh i dio plana bio je da ne primimo gol u prvom poluvremenu - penal nam je to pokvario, ali se pokazalo da su momci bili spremni da to svare".

Igranje na njemačkom terenu neće predstavljati prepreku, jer iskusniji igrači znaju kako se pristupa ovakvim duelima.

"Što se tiče igranja ovdje, za neke je svakako prvi put. Naš kapiten može najbolje da im objasni kako se igraju ovakve utakmice. Neće to biti problem, teren je dobar".

Govoreći o igračkom kadru i izostanku Sergeja Milinković-Savića, Paunović je razjasnio situaciju u timu Srbije.

"Prvo pitanje je da li smo mi dali informaciju? Što se tiče medicinskog izvještaja, mi do posljednjeg trenutka gledamo da oporavimo igrače. Tačno je da Sergej nije tu, ali okrećemo se igračima koji jesu. Skratili smo grupu koja je doputovala ovdje, nekim momcima smo se zahvalili. Sve je bilo kako treba, ali smo zbog taktike i naših ideja doveli drugu grupu igrača. Sada je jako važno da u grupi u kojoj smo došli budemo ujedinjeni i popravimo utisak, rezultate i naš fudbal. Što se tiče drugih igrača, ima onih koji su zadobili udarce i njih i dalje gledamo, ali ne bi trebalo da bude drugih problema".

Selektor Srbije je podijelio i dirljiv detalj o Sergejevom odlasku.

"Kada je Sergej došao sa lošim vijestima, rekao mi je: 'Odavno nisam morao da odem iz reprezentacije zbog povrede i mnogo mi je žao.' To su neke stvari koje mogu da podijelim sa vama".

Njemačka pod vođstvom Jirgena Klipa važi za jednog od najtežih protivnika, a selektor ističe da Srbiju očekuje maksimalno motivisan rival.

"Radi se o izuzetno moćnoj reprezentaciji, fantastično vođenoj sa selektorom Klopom. Očekujemo reakciju poslije njihovog posljednjeg rezultata, posebno kada vidimo kako postupaju. Očekujemo svježije igrače i rivala koji je maksimalno spreman, pod zahtjevom javnosti i selektora da isprave svoj posljednji utisak. Mi smo se spremali da se oporavimo i vratimo energiju. Poslije meča sa Holandijom izašli smo mentalno osvježeni jer su momci vidjeli da mogu da pariraju - hajde, nije mi baš omiljena riječ, ali svakako je bilo jedno dobro izdanje gdje nam je nedostajao rezultat".

Uprkos izazovima, Paunović naglašava sjajnu atmosferu u svlačionici i pozitivan stav pred utakmicu.

"Poslije utakmice sa Holandijom stvorili smo dobar ambijent i utisak o sebi samima. Sa tim se spremamo za sutra. Igramo protiv velike reprezentacije. Nismo u fazi za nešto drastično ili dramatično, da je sutra 'utakmica istine'. Ja u fudbalu uvijek gledam - kada dobijem priliku za revanš, iskoristiću je. Što se tiče svlačionice, ovo je za mene najbolje okupljanje otkako sam ovdje"

Objašnjavajući taktičke odluke i uloge pojedinih igrača, selektor je otkrio zašto su donijete određene kadrovske odluke.

"Što se tiče Mimovića, lično sam išao da ga gledam. Njegova situacija u klubu je bila takva da praktično od juna nije igrao utakmice, ali sam išao kod mlade reprezentacije jer nam treba u ovom novom sistemu protiv Holandije. Treba mi ta pozicija, igrač sa njegovim karakteristikama. Iz istog razloga smo doveli Gudelja. Što se tiče Lazara Samardžića, on je momak koji radi dobro i čeka svoju šansu. Četiri meča su bila ispred nas, odigrali smo dva. Ne mogu da vam otkrivam ideje, strategiju i planove kako raspoređujemo snage. On je za mene igrač koji može da pomogne, ima izvanredan odnos i to cijenimo. Nastaviće da bude dio tima i ubrzo će početi da igra".

Za kraj, Paunović je uputio direktnu i iskrenu poruku srpskim navijačima.

"Stisnite se. Nema ništa dok se ne završi proces. Nema obećanja sem da ćemo dati najbolje od sebe u svakom trenutku. Mi u ovom momentu nismo ti koji možemo da diktiramo i dajemo obećanja - u fudbalu niko ne može ništa da garantuje. Budite samo spremni da gledate reprezentaciju koja će da se bori i da daje sve od sebe. Vjerujemo da to može da donese rezultat, koji možda dođe već sutra".

Izvor: MN PRESS

Lider i kapiten "orlova" Dušan Tadić potvrdio je selektorove riječi o odličnoj atmosferi unutar reprezentacije i osvrnuo se na timski duh.

"Ambijent je super, sve je pod kontrolom. Dobro je, držimo se zajedno. Mogu da kažem da je bilo fenomenalno, svi su dobri, slušaju. Dobra je hemija, treba da nastavimo tako. Kao reprezentativac imaš kodekse i zna se šta smiješ, a šta ne smiješ. Prisutna je dobra, pozitivna energija i to tako treba da bude. Samo treba normalno da nastavimo da se ponašamo".

Tadić se osvrnuo na povratak samopouzdanja Luke Jovića i ulogu selektora u tom procesu.

"Meni je jako drago zbog njega. Dobar igrač, dobar momak. Tu je Veljko odigrao presudnu ulogu jer mu je dao puno povjerenje. Odmah je rečeno: 'Nema veze za promašaj, biće novih šansi.' Kada tako daš samopouzdanje igraču, on se lijepo osjeća i daće gol sljedeći put. Za napadača je najbitnije da mu neko da povjerenje i samopouzdanje".

O ulozi na terenu i timskoj igri bez obzira na pojedince, kapiten Srbije je istakao da sve zavisi od načina igre.

"Mislim da dosta zavisi od toga kako ekipa igra. Ne mogu da kažem da ja nisam bio tu pa nismo stvarali prilike - bitno je da se igra dobro timski, i onda svako ima neki svoj određeni kvalitet i može da se ispuni na određeni način. Selektor insistira da napadamo što bolje, da budemo kreativni i nadam se da će to biti još bolje. Moje je da kreiram i da zajedničkim radom dođemo u dobre situacije. Najbitnije je da radimo kolektivno i timski".

Srbija u meč ulazi sa velikim motivom da pokaže reakciju protiv jedne od najjačih evropskih selekcija, uz nadu da će dobra energija iz svlačionice donijeti i prve bodove u A Ligi nacija.

(MONDO)