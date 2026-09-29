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Banjalučanin pred utakmicu Srbije u Minhenu: Da probudimo srpski inat u Njemačkoj!

Banjalučanin pred utakmicu Srbije u Minhenu: Da probudimo srpski inat u Njemačkoj!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Banjalučanin Srđan Babić je prije tri godine golom protiv Bugarske u Leskovcu odveo Srbiju na Evropsko prvenstvo. Sada se sa „orlovima“ ponovo sprema za put u Njemačku, ovoga puta na megdan "pancerima".

Srđan Babić izjava pred meč Njemačka Srbija Izvor: Fudbalski savez Srbije

Protiv Holandije (1:2) je odigrao svih 90 minuta, a pred put u Minhen govorio je za sajt Fudbalskog saveza Srbije o povratku, karakteru novog tima i značaju utakmica protiv najjačih evropskih selekcija na putu ka najvažnijem cilju, kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

"Stvarno je bio težak period. Skoro godinu dana bez takmičarskog ritma i utakmica, sa mnogo teških momenata. Zato mi je jako drago što sam ponovo ovde i što mogu da se takmičim na najvišem nivou", rekao je Babić.

Zato je odigrani meč protiv "lala" imao za njega posebnu težinu.

"To mi je bila tek druga ili treća utakmica u kojoj sam odigrao svih 90 minuta. Hvatao sam ritam u Spartaku, a kada je preko puta Holandija, nije lako igrati u takvom intenzitetu. Naravno da ostaje žal za rezultatom, nikome nije prijatno kada izgubi i svi bismo željeli drugačiji ishod".

Poslije Holandije, pred Srbijom je novi susret sa evropskim velikanom - Njemačkom, pa je neophodno biti skoncentrisan svih 90 minuta.

"Nekada ne moraš ni da napraviš veliku grešku, jednostavno individualni kvalitet protivnika napravi razliku. Tako je bilo protiv Holandije, a mislim da će isto biti i protiv Njemačke. Moraćemo da držimo koncentraciju 90 i više minuta na najvišem nivou ako želimo da se pokažemo u najboljem svjetlu".

Upravo u susretima sa najkvalitetnijim rivalima Babić je posebno naglasio jedan faktor koji ne zavisi od imena protivnika - karakter.

"Kada ne ide i kada igraš protiv boljih od sebe, karakter može mnogo da ti pomogne. Mislim da moramo da vratimo taj neki naš inat koji smo imali i ranije, kada smo i u teškim situacijama pronalazili način da se izvučemo. Kada imaš plan i znaš šta treba da poštuješ u igri, ne smiješ da odstupaš od njega. A u takvim trenucima najvažniji su glava i karakter", podvukao je defanzivac Srbije.

Inače, meč između Njemačke i Srbije igra se u četvrtak s početkom u 20.45 na "Alijanc Areni" u Minhenu.

(MONDO)

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Tagovi

Srđan Babić Srbija Liga nacija Njemačka

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