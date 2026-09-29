logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajići" Asmira Avdukića brojali do devet! BiH izborila elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

"Zmajići" Asmira Avdukića brojali do devet! BiH izborila elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Kadeti Bosne i Hercegovine (U-17) ostvarili su u utorak ubjedljivu pobjedu i potvrdili prolaz u elitnu rundu kvalifikacija.u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine

U-17 BiH pobijedila Gibraltar 9:1 Izvor: nfsbih.ba

Nakon što su u prva dva kola upisali pobjedu i poraz, "zmajići" su pod vođstvom selektora Asmira Avdukića deklasirali vršnjake iz Gibraltara rezultatom 9:1.

Pitanje pobjednika praktično je bilo riješeno već nakon prvih 45 minuta kada je na semaforu pisalo 3:0, a pogotke su postigli Miljević, Mušanović i Trivunović.

U drugom dijelu, najprije je pukla "petarda" drugim golom Mušanovića i Leta, ali su gosti uspjeli da smanje zahvaljujući Sančezu na 5:1.
Do kraja su "zmajići" još četiri puta zatresli mrežu protivnika preko Bujaka, Bajića (dva gola) i na kraju Huremovića.

Ovom pobjedom naši talentovani dječaci osvojili su drugo mjesto u grupi sa šest bodova i izborili plasman u elitnu rundu kvalifikacija.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Asmir Avdukić zmajići

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC