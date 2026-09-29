"Zmajići" Asmira Avdukića brojali do devet! BiH izborila elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Kadeti Bosne i Hercegovine (U-17) ostvarili su u utorak ubjedljivu pobjedu i potvrdili prolaz u elitnu rundu kvalifikacija.u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine

Izvor: nfsbih.ba

Nakon što su u prva dva kola upisali pobjedu i poraz, "zmajići" su pod vođstvom selektora Asmira Avdukića deklasirali vršnjake iz Gibraltara rezultatom 9:1.

Pitanje pobjednika praktično je bilo riješeno već nakon prvih 45 minuta kada je na semaforu pisalo 3:0, a pogotke su postigli Miljević, Mušanović i Trivunović.

U drugom dijelu, najprije je pukla "petarda" drugim golom Mušanovića i Leta, ali su gosti uspjeli da smanje zahvaljujući Sančezu na 5:1.

Do kraja su "zmajići" još četiri puta zatresli mrežu protivnika preko Bujaka, Bajića (dva gola) i na kraju Huremovića.

Ovom pobjedom naši talentovani dječaci osvojili su drugo mjesto u grupi sa šest bodova i izborili plasman u elitnu rundu kvalifikacija.

(MONDO)