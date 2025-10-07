Avdukić debitovao, Deket zatresao mrežu: Kadeti BiH remizirali sa Hrvatskom

Bh. kadeti odigrali su 2:2 protiv Hrvatske u Međugorju.

Izvor: FS BiH

Kadeti BiH remizirali su sa selekcijom Hrvatske rezultatom 2:2 u prijateljskoj utakmici igranoj u Međugorju.

Bila je ovo debitantska utakmica za novog selektora Asmira Avdukića, a do prednosti u ovom susretu prvi su stigli Hrvati, pogotkom Jakova Dedića iz 52. minuta.

Izjednačenje je uslijedilo trinaest minuta kasnije, kada je mrežu hrvatskog tima pogodio Mak Pita, dok je do preokreta došlo u 78. minutu, pogotkom Mateja Deketa, koji je, podsjetimo, prije dva dana debitovao za seniorski tim Borca.

Djelovalo je da će "zmajići" trijumfovati u ovom susretu, ali je u trećem minutu nadoknade Marin Modrić spriječio takav scenario.

Za BiH su u ovom meču igrali: Ibrahim Zahirović, Mahir Fejzić, Miljan Kecman, Amil Muminović, Luka Vulin (od 90. minuta Mateja Nestorović), Mak Pita (od 70. minuta Dario Blagojević), Matej Deket (od 90. minuta Teo Vidović), Aldian Korora (od 61. minuta Amel Tiro), Luka Radić (od 70. minuta Stefan Šešlija), Andrija Pejaković i Vedad Husović (od 61. minuta Damjan Jović).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)