Motiejunas bez zadrške poslije bruke u Kaunasu: "Svako radi nešto svoje, ovo je sramota"

Donatas Motiejunas nije imao puno zadrške kada je kritikovao svoje saigrače nakon poraza u Kaunasu od Žalgirisa.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Donatas Motiejunas je prvo pjevao himnu sa halom u Kaunasu, a onda je poslije prvog poluvremena istakao da je neophodno da njegova ekipa promeni kompletan način igre i pristup ako želi da zaigra bolje.

"Moramo da promijenimo sve, potpuno. Pristup, kao da smo izgubili svoj identitet, naš stil, onako kako bi trebalo da igramo. Nadam se da ćemo se vratiti u trećoj četvrtini. Za sada je baš tužno", rekao je iskusni centar. Ništa se nije promijenilo.

Poslije meča Motiejunas opomenuo saigrače

Na kraju je Crvena zvezda poražena 99:67 i poslije utakmice je centar Crvene zvezde vrlo iskreno rekao da ništa nije dobro u igri njegovog tima. Utisak je da mu smeta soliranje u igri.

"Teško je uopšte nešto komentarisati. Iskreno, šta je danas uopšte i funkcionisalo? Možda je teško komentarisati uopšteno, gledajući širu sliku. Mislim da je ekipa potpuno izgubila ritam. Potpuno ga je izgubila. Igramo bez ikakvog plana. Tako izgleda. Tim je razbijen, svako pokušava da radi nešto svoje. Ovo je veliki znak upozorenja i sramota da dvije utakmice zaredom odigramo ovako", rekoa je poslije meča za "Meridian sport", pa nastavio:

"Mislim da moramo da sjednemo i da shvatimo šta se dešava, jer smo prije ove sedmice igrali zaista dobru timsku košarku. Dobili smo tri teške utakmice protiv jakih protivnika koji igraju dobru košarku, što je pokazalo da možemo da igramo zajedno kao tim. I iskreno, raspoloženje je veoma depresivno, jer nikada ne želite da vidite svoj tim kako igra ovako. Kao što sam rekao, tokom sezone postoje padovi u igri, ali ne želite da taj pad bude previše dubok."