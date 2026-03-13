KLS pravi velike promjene u sistemu takmičenja!

U košarkaškoj ligi Srbije od naredne sezone mogli bismo da vidimo velike promjene u sistemu takmičenja i uvođenje fajnal-fora.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška liga Srbije sprema drastične promene sistema takmičenja koji će važiti od sljedeće sezone. Uvid u dokumentaciju imao je "Sport klub" uz objašnjenje o čemu se tačno radi i kakve će sve promjene da budu uvedene.

"Ukratko - šampion Srbije bio bi odlučen na fajnal-for turniru na koji bi se plasirali pobjednici četvrtfinalnih serija plej-ofa između šest učesnika ABA lige i dva najbolja tima u Superligi", navodi se u tekstu.

Ističu i da bi se do Superlige od osam timova stizalo kroz grupnu fazu u kojoj bi učesnici KLS bili podijeljeni u dve grupe od po devet timova, pa bi sezonu počelo 18 klubova na KLS i šest na ABA "stazi". Po četiri najbolja tima iz dvije grupe prošla bi u Superligi i si prenosili bi se samo rezultati iz grupne faze, pa bi igrali samo protiv timova iz suprotne grupe.

U tekstu se takođe navodi da bi se plej-aut igrao od februara do marta 2027. godine, a plej-of u aprilu i maju iste godine i u plej-ofu bi učestvovalo šest timova iz ABA i dvije najbolje ekipe iz Superlige. Na fajnal-foru bi prošla četiri tima, polufinale bi se igralo 15. maja, a finale 17. maja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(Sport klub/MONDO)