"Svi gledaju da naprave neke karijere, neće moći tako": Muta se vratio u Vršac, da klub ne ispadne iz lige

Miroslav Muta Nikolić se vratio u Vršac i preuzeo klub koji je na korak od ispadanja iz KLS-a.

Izvor: MN PRESS

Muta Nikolić se vraća u Vršac! Nakon teškog poraza od BKK Radničkog, rukovodstvo ovog kluba je odlučilo da napravi promjenu na klupi i trener koji je u Vršcu bio u vremenima najslavnijih dana Hemofarma sada je opet tu.

"Ostajem do kraja da pomognem koliko mogu, samo da ne ispadnemo iz lige. Žao mi je da jedan tako dobar klub i košarkaška sredina kao što je Vršac, sa odličnom infrastrukturom i uslovima za rad, igra niži rang takmičenja. Zaslužili smo da igramo KLS.

Kvaliteta ima, ali su poljuljani međuljudski odnosi i to ću javno reći. Svi gledaju da u prolazu naprave neke mlade karijere, da daju neke poene da prođe godina, ali ja to neću dozvoliti. Ja sam čovjek od odbrane i taj segment igre će morati da se pojača.

Moraćemo da povežemo sve to, da napravimo bolju atmoferu. Mislim da me momci da kažem gotive i poštuju moj rad, ali oni moraju da se promijene. Ko neće da sluša, neće. Moraju da promijene pristup, ali sebični su, više gledaju napad. Zategnućemo uzde, plašim se da ne bude i otkaza. Nije ovo ekipa za ispadanje i moramo uraditi sve da do toga ne dođe. Ne vraćamo se nazad, gledamo naprijed i idemo dalje do ostvarenju primarnog cilja”, poručio je Miroslav Nikolić.

On će debitovati narednog vikenda kada u "Milenijum" stigne ekipa SPD Radničkog iz Kragujevca, Vršac je trenutno pretposljednji na tabeli sa samo četiri pobjede. Iza je Sombor sa tri pobjede, a ispred Mladost sa pet, Borac Zemun i Dinamik sa šest, te Čačak 94 i OKK Beograd sa po sedam pobjeda.

Miroslav Muta Nikolić je vodio veliki broj srpskih klubova. Vršac ga poznaje iz perioda kada je od 2005. do 2008, vodio tadašnji Hemofarm.