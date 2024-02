"Valjda sam i ja dao nešto ovom sportu..." Muta osvojio OSAM MEDALJA sa Srbijom, a NEMA PRAVO na nacionalnu penziju!

Legendarni trener govorio je o ovom problemu.

Proslavljeni srpski košarkaški trener Miroslav-Muta Nikolić osvojio je, kao pomoćnik u stručnom štabu reprezentacije Srbije, šest medalja sa velikih takmičenja.

Dva puta se okitio zlatom, na prvenstvu Evrope 1997. i Svjetskom prvenstvu 1998. godine, dok je četiri puta oko vrata stavljao srebrnu medalju – na Olimpijskim igrama 1996. i 2016. godine, te Svjetskom prvenstvu 2014. i Evropskom prvenstvu 2017. godine.

Takođe, kao selektor reprezentacije ispod 20 godina postao je prvak svijeta 2006. godine, dok je godinu dana kasnije sa srpskim juniorima pokorio Evropu. Igrali su tada za Srbiju, između ostalih, Stefan Marković, Marko Kešelj, Milan Mačvan, Miroslav Raduljica, Boban Marjanović...

Nisu ti, uspjesi, međutim dovoljni da legendarni trener dobije nacionalnu sportsku penziju jer, prema Uredbi, pravo na to nemaju pomoćni, ali ni treneri mlađih kategorija.

Upravo je o ovoj, mnogi će reći neprijatnoj, situaciju za Kurir govorio i sam Nikolić.

"Ne bih da ispadne da se ja nešto bunim, ali mislim da sam to zaslužio, uostalom, ovdje se radi o uredbi, a ne zakonu. Ne smeta meni da drugi dobiju to priznanje, ali ja sam 18 godina u reprezentaciji, osvojio sam sve moguće medalje u tom periodu, bio sam svjetski prvak... Imam stvarno mnogo medalja, sve mi je to u kući. A neko je dobio sportsku penziju a da nema nijednu medalju, ima tih slučajeva. To je vrlo nepošteno. Iskreno, krivo mi je, malo me boli kad sve to vidim, i ove iz estrade kako su ušli u krug nacionalnih priznanja. Pa valjda sam i ja dao nešto ovom sportu, dala je košarka i meni mnogo toga, ali i vratio sam", rekao je Miroslav Nikolić, koji je na klupskom planu osvojio tri titule prvaka Jugoslavije – jednu sa Partizanom (1997.) i dvije sa Budućnosti (1999. i 2000.).

Posljednji klub u kojem je radio bila je Vojvodina.

