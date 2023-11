Nikolić opleo po Šabazu: Nejpir je negativan, ruši autoritet i treneru!

Miroslav Nikolić pričao je o Šabazu Nejpiru i igri Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda Meridianbet u Evroligi ima skor od dvije pobjede i pet poraza i poslije najnovijeg, u Barseloni, na udaru se našao Šabaz Nejpir. Američki košarkaš doveden je da bude lider tima, umjesto toga nikako mu ne ide. Muči se na terenu, posebno kada treba da organizuje igru crveno-bijelih.

Sada ga je zbog toga prozivao i Miroslav Nikolić koji je u dugoj karijeri sa klupe vodio i Zvezdu i Partizan. "Nejpirovo ponašanje zavisi od onoga kako mu je dopušteno! Može li on da dobije otkaz? Kakav je ugovor napravio? Šta mu je zagarantovano? Mogu vam reći da takvi igrači kod mene ne bi igrali. Negativan je! Igra u jednom smjeru. Ali, mnogo je takvih. Možda ga trpe zbog ugovora. Treba mu pomoći, možda se nije snašao. Ali ako ne može, ili neće onda daj brate da se razilazimo! Kad skeniram igrača kad ga dovodim, odmah pitam kakav je momak, kakva mu je psihologija. Nekad i slabiji da više, nego onaj koji je najbolji", rekao je Nikolić za Kurir.

Nastavio je da priča o njemu. "Kod mene bi vjerovatno morao da ode, eliminisao bih to. Zbog takvog ponašanja, ako nećeš da sarađuješ... Gotova priča! Imao sam takve slučajeve. Majstore, ako nećeš da zapinješ, onda se zna. On svojim ponašanjem ruši autoritet i treneru, mora da igra u dva smjera, ako neće, da se ne ponavljam. Što se meča u Barseloni tiče, igralo se tamo, nije da ih branim, ali treba dati Sferopulosu malo vremena da se prilagodi. Napravljena je loša selekcija, mnogo povrijeđenih, previše bekova, moglo je mnogo bolje s obzirom na budžet, neću da ulazim u to ko je selektovao tim, cijenim Grka i ima punu podršku od mene."

Savjetuje crveno-bijele da promijene određene stvari u igri. "Promijenio bih to malo, doveo bih neke igrače, otpustio jedno, dva do tri košarkaša iz trenutnog sastava. Ljudski je priznati da si pogriješio. Pametni ljudi menjaju, ne čekaju da propadnu, ako ne ide ovako, zna se."

Prokomentarisao je i igre Nikole Topića koji je kao igrač Zvezde na pozajmici u Megi. "Topić je veliki igrač, to se odmah vidi! Nego šta, da može da igra Evroligu! To se ne dovodi u pitanje. Pokojni Dražen Petrović je sa 18 godina bio najbolji igrač. Šta čekaju u Zvezdi? Da Topić napuni 25 godina? Neki stručnjaci su rekli da je za njega dobro da igra prvo ABA ligu. Bezveze, mali je igrač! On će svuda da se adaptira. To je moje mišljenje. Kod mene je Milenko Tepić sa 15 godina igrao protiv Partizana, uveo sam i trpio Stefana Markovića... Platio sam to rezultatima, ali sam ih izgurao. Malo je danas trenera koji hoće da gurnu mlade igrače. Plaše se da ne izgube ime jer će imati slabije rezultate", zaključio je Nikolić.